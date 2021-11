"Es impresentable y lamentable, el Real Madrid se quitará un peso de encima el 30 de junio"

La actuación de Gareth Bale con la selección de Gales y la previa del partido entre España y Suecia son los temas a tratar por El Sanedrín. Miguel Martín Talavera, Antonio Romero y Julio Pulido explicaron lo que supondría un pinchazo de la Selección el domingo.

¿Se ha vuelto Bale a lesionar?

La selección de Gales contó con la presencia de Gareth Bale en el once inicial. El extremo del Real Madrid se retiró en el descanso preocupando de nuevo por una posible lesión. Sin embargo, Bale se encargó de desmentir cualquier lesión en unas declaraciones para BBC Radio en las que confirmó estar pactado el cambio. Antonio Romero analizó este factor en El Sanedrín.

Antonio Romero: "Su actitud es impresentable para ser el mejor pagado del Real Madrid. El Madrid el 30 de junio se quita un peso de encima. Creo que es un mal ejemplo en el vestuario y alguien en privado debería cantarle las cuarenta. Es lamentable que hoy sea titular con la Selección después de más de dos meses sin jugar en el Madrid. Se está cachondeando del escudo que defiende".

Miguel Martín Talavera: "Pienso que si un jugador está lesionado y de baja con su equipo la UEFA debería cambiar algo ahí. La mayor desgracia es que se ha vuelto a lesionar".

Las sensaciones antes de medirse a Suecia

España buscará la clasificación directa al Mundial de Catar y le vale con ganar o empatar ante la selección sueca. Sin embargo, si los de Luis Enrique no consiguen llevarse al menos un punto, la Selección tendrá que jugarse el pase en una nueva fase de repesca.

Antonio Romero: "Todas las positivas. Creo que los nubarrones del día del partido se fueron abriendo y el cielo quedo despejado. Creo que es una versión acertada lo que está diciendo Luis Enrique. Todo lo que sea no clasificarnos sería un fracaso. Mañana va a ser un partido duro".

Miguel Martín Talavera: "Puedes tirar 30 veces y que ellos lleguen una y te ganen. Es un fracaso si tienes mala actitud, no si lo intentas. Opino que en líneas generales se está compitiendo bien. A cualquier selección le quitas 5 o 6 titulares y sufre. En España no pasa eso. Faltan 8 o 9 y no se nota".

Julio Pulido: "La palabra que se ajusta perfectamente si España no se clasifica mañana es fracaso. Si preguntas a los aficionados, a Luis Enrique y a los jugadores te dirían que es un fracaso. Somos favoritos, pero hay que demostrarlo mañana en el terreno de juego".

La Cartuja presenciará el encuentro

El partido decisivo será en Sevilla, en un estadio que siempre ha sido objeto de polémica. La Cartuja será el escenario que acogerá la posible clasificación de España al Mundial. Se prevé lleno absoluto en las gradas, no obstante los miembros de El Sanedrín dudaban de ello debido a los precedentes.

Antonio Romero: "Ha habido partidos que la Federación nos había vendido que iba a estar lleno y luego llegamos al campo y no era así. Espero que el estadio este lleno y ojalá podamos celebrar la clasificación a las once de la noche".

Miguel Martín Talavera: "Este es un país que se engancha mucho al deportista español que gana. Con la Selección era una locura y ahora pasa algo parecido. Vemos que competimos y creo que eso es lo que termina de enganchar a la gente. A todo nos gustará disfrutar de España en Qatar".

Julio Pulido: "El mérito de llenar mañana la Cartuja hay que dárselo a Luis Enrique. El ejemplo de mañana es claro. Había dudas de si se iba a llenar el estadio. Luis Enrique nos ha ganado todos los debates".

La renovación de Luis Enrique

Antonio Romero: "Lo que es evidente es que en el ambiente hay una sensación de que antes Luis Enrique tenía papel en blanco para firmar su renovación y ahora no es así. Tengo la sensación de que ninguna de las dos partes quieren llegar al Mundial de Catar con el contrato firmado".

Miguel Martín Talavera: "Me parece normal que se cierre el ciclo después de la fase final y después se decida entre los dos si van a continuar o no. Creo que vamos a clasificarnos mañana, vamos a intentar hacer un buen papel en el Mundial y a partir de ahí ya se verá".

Julio Pulido: "Creo que algo se ha roto ahí. El discurso de Luis Enrique se ha modificado. Si Luis Enrique tuviese clarísimo que quería seguir después del Mundial hubiese firmado la propuesta de Rubiales, pero no lo hizo".