'84, Charing Cross Road': un homenaje a las librerías

Helene Hanff (Filadelfia, 1918- Nueva York, 1997) de formación autodidacta inició su carrera literaria escribiendo obras de teatro y, más adelante, guiones para la televisión, libros infantiles, ensayos históricos y políticos, y colaboraciones en el New Yorker y Harper’s.

La fama le llegó después de publicar en 1970, '84, Charing Cross Road'. La historia de Frank Doel y la librería Mark & Co. y su correspondencia con Helene Hanff no solo es una historia maravillosa, llena de amor por la literatura y por los libros, sino también un homenaje a las librerías y a los libreros, al que nos queremos sumar, con pasión, desde 'Un libro una hora'.

Solo por obra de la más imprevisible de las coincidencias ocurrió que las cartas que componen '84, Charing Cross Road' se convirtieron en un libro y posteriormente en una obra de teatro y en una película.

La vida de Helene Hanff

Helene Hanff nace en 1916 en Filadelfia, en el seno de una familia recién inmigrada y todavía con muy pocos recursos. Durante los años de la Gran Depresión va con regularidad al teatro: un lujo extraordinario. A sus 20 años, Helene Hanff se decide a escribir obras de teatro y dos años después consigue una beca que le permite instalarse en Manhattan. Pero no tarda en hundirse en la miseria, escribiendo decenas de piezas sin que nadie se ofrezca a producirlas. Finalmente sobrevive como guionista para la televisión americana.

A partir de 1949, y a pesar de sus infortunios como dramaturga, decide suplir los años de estudios que jamás ha podido cursar y adquirir, sin profesores, una auténtica cultura clásica. Es en el marco de estas circunstancias cuando, tras rebuscar sin éxito en las decepcionantes estanterías de las grandes librerías americanas, descubre el pequeño anuncio de Marks & Co. y escribe de inmediato la primera de sus cartas al 84 de Charing Cross Road. La correspondencia se prolongará durante 20 años y se irá acumulando en sus cajones de una forma nada habitual en ella.

Las cartas que durante 20 años se escribieron la autora y su librero

En 1969 se le ocurre a Helene Hanff que aquella curiosa correspondencia podría dar pie a escribir, para su publicación en alguna revista, una de esas típicas narraciones cortas que tanto agradan a los neoyorquinos. Pero se desanima al darse cuenta de que las cartas, de principio a fin, componen un texto demasiado largo para ofrecerlo a una revista.

Se las confía entonces a un amigo que, en lugar de releerlas y abreviarlas, las presenta inmediatamente a un editor. Esa misma tarde, el editor llama personalmente a Helene Hanff y le anuncia: "Publicamos 84, Charing Cross Road". Helene, sorprendida, le pregunta: "¿Bajo qué forma?". "¡En forma de libro, por supuesto!", replica el editor.

En pocos meses '84, Charing Cross Road' se convierte en un éxito y Helene Hanff consigue de golpe el reconocimiento que toda una vida de duro trabajo no le había servido para tener una sola oferta. Millares de lectores le escriben y el libro tiene una resonancia inmensa. Es la success story tan grata a los americanos.

El día que la librería Marks & Co. cerró sus puertas para siempre

Gracias a la publicación del libro en Inglaterra, en 1971, Helene Hanff puede viajar a Londres por primera vez. Encantada por el romanticismo de un país que jamás había dejado de alimentar sus ensueños neoyorquinos, tiene que admitir con dolor que ha faltado a la más importante de sus citas: la librería Marks & Co. ha cerrado sus puertas para siempre.

En 1975, la BBC produce un telefilme basado en su libro. La adaptación de James Roose-Evans triunfa en Londres, en 1981; luego en Nueva York, en 1982, en Broadway. Pero ha pasado el tiempo y para Helene Hanff han cambiado poco las cosas.

En la víspera del estreno confiesa a las preguntas del entrevistador del New York Times: "Me siento bastante ajena a este estreno; es, en cierto modo, como si lo que ocurre no tuviera nada que ver conmigo. Como no he participado en la adaptación, me cuesta creerlo. He pasado 20 años escribiendo piezas teatrales que nadie ha querido producir nunca y, he aquí que, en el momento en el que estoy a punto de retirarme, alguien crea de pronto un espectáculo a partir de una correspondencia que inicié hace ahora treinta años".

'84, Charing Cross Road' en el cine: la película más bella sobre libros que jamás se ha filmado

En 1987 le toca al cine apropiarse de '84, Charing Cross Road', con un reparto de lujo: David Jones dirige a Anne Bancroft y Anthony Hopkins en los papeles de Helene Hanff y de Frank Doel. Se dice entonces que es la película más bella sobre libros que jamás se ha filmado, tal vez la única que ha sabido plasmar bien el tema. Helene Hanff, por su parte, sigue viviendo apaciblemente en su estudio, con los tesoros bibliográficos de Marks & Co.

El centro de su biblioteca está presidido por el rótulo de la librería, robado para ella por uno de sus admiradores. Le dedican una placa en un muro de Londres. En los años 90, Helene Hanff subsiste apuradamente con solo sus derechos de autora. Muere sin un céntimo a los 80 años en una residencia para ancianos de Manhattan.

Este artículo contiene fragmentos del post scriptum de Thomas Simonnet en la edición de Anagrama Editorial