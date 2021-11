El discurso (broma incluida) de Manu Carreño al recoger el premio Ondas

Este martes, Manu Carreño, director de 'El Larguero' ha recibido el premio Ondas al mejor programa de actualidad o cobertura especial por la Eurocopa 2020. La Eurocopa, que fue multisede y se jugó en 2021, un año después de la fecha prevista, por la pandemia del coronavirus. "Nos habría gustado hablar menos de PCR, test de antígenos y vacunas y haber visto los estadios más llenos. Afortunadamente eso se va recuperando", ha asegurado el director de 'El Larguero' al recoger el galardón.

En su breve discurso, ha bromeado además con 'Operación Camarón'. Durante la Eurocopa, las promociones de la película durante los partidos se hicieron virales en las redes sociales. Manu no ha desaprovechado la oportunidad de lanzar un guiño al recibir el premio. "quiero compartir este premio con Operación Camarón. No sé si la visteis. Si no la habéis visto os la recomiendo, buena película. Sin ellos no sería posible", ha sentenciado.

El discurso completo:

Gracias al jurado de los Ondas por este premio para Mediaset en la cobertura de la Eurocopa más atípica que hemos hecho. De todo. De mundiales y campeonatos de todo tipo. De hecho, se tenía que haber jugado el año pasado y se jugó este. No nos fue mal. Llegamos a semifinales. Nos habría gustado hablar menos de PCR, test de antígenos y vacunas y haber visto los estadios más llenos. Afortunadamente eso se va recuperando.

En nombre de todo el equipazo de Mediaset muchas gracias. Pero, sobre todo, quiero compartir este premio con Operación Camarón. No sé si la visteis (Risas). Si no la habéis visto os la recomiendo, buena película. Sin ellos no sería posible (Risas).