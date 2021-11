Sergio Martín, astrónomo: "Es muy probable que en otros sistemas planetarios se den condiciones de vida"

"El nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre y el carbono en nuestras tartas de manzana. Todo esto se produjo dentro de estrellas que colapsaron. Estamos hechos de material estelar". Esta célebre frase pertenece al libro 'Cosmos', del astrofísico Carl Sagan, él fue uno de los científicos más polémicos de su tiempo porque defendió sin tapujos la búsqueda de vida extraterrestre y sus afirmaciones, sus investigaciones, en ocasiones sacudían lo más básico del método científico: que haya pruebas empíricas, que algo sea medible y palpable.

Lo cierto es que a veces aquello que está en el firmamento, lo que existe más allá de lo poquísimo que alcanzan a ver nuestros ojos por la noche tiene un punto de imaginación, de hipótesis que a veces juega más con la ficción que con la ciencia. Y es que el ser humano, que a simple vista no puede ver más que unas pocas estrellas en el cielo, ha sido capaz de crear un observatorio gigantesco para intentar averiguar los orígenes cósmicos del universo. Hoy hablamos con Sergio Martín, astrónomo del gran observatorio milimétrico-submilimétrico de Atacama (ALMA)

"Esto es el proyecto astronómico más ambicioso construido en la Tierra, pero tecnológicamente es imposible construir una parábola de kilómetros de longitud. Los telescopios más grandes que hay son de 300-500 metros, pero no se pueden mover, están apoyados en la Tierra. La única forma de construir algo tan grande es con la interferometría", explica Martín. El sitio privilegiado en el que se ha situado el megaobservatorio, el desierto de Atacama, no está elegido al azar: es el cielo más limpio de la Tierra y está situado por encima del vapor de agua. "El 90% del vapor de agua está por debajo de nosotros y si condensásemos todo el vapor de agua por encima no llegaría a cubrir una fracción de milímetro", explica.

"Realmente buscamos ahondar sobre nuestros orígenes cósmicos. El universo tiene como 13.800 millones de años, y la galaxia más lejana está a 13.400 millones de años. Quizá estamos viendo una galaxia que ya no existe. Es una galaxia que está allí donde el universo era joven. ALMA es como 100 veces más potente en sensibilidad y resolución que cualquier objeto creado antes", señala. Sobre la forma de detectar vida extraterrestre, el astrónomo señala que "la forma más fácil" que tendrían para comunicarse con nosotros es "a través de la línea de hidrógeno". "La búsqueda de vida extraterrestre es tratar de detectar patrones o emisiones que no se explican de forma natural" y sentencia "yo no he detectado nada raro, diferente o perturbador en los años que he trabajado en el observatorio astronómico".