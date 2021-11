Juan Marín descarta dimitir y se ratifica en que era "estúpido" presentar Presupuestos antes de los fondos

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), ha pasado esta mañana por los micrófonos de 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló después de que la Cadena SER haya hecho pública una grabación en la que reconoce ante sus diputados autonómicos que, por cálculos electorales, el Gobierno andaluz prefiere no aprobar unas nuevas cuentas públicas sino prorrogar las actuales: "Podemos presentar un Presupuesto para que no nos lo aprueben".

Juan Marín dijo a los suyos que "la campaña electoral empieza en enero y hay que quitarle al PSOE la posibilidad de demostrarse útil". Además, el vicepresidente andaluz argumentó que unos nuevos presupuestos implicarían recortes y supondrían "un lastre en año de elecciones",

Juan Marín, en 'Hoy por hoy' :

"Por supuesto que sí le conviene a Andalucía tener Presupuestos. Antes no teníamos los millones de euros de lo fondos europeos de los que ahora sí vamos a disponer".

"Un Gobierno tiene obligación de presentar un Presupuesto, pero en este momento, antes de los fondo, hubiese sido un Presupuesto de recortes y tras la pandemia hacer recortes, por ejemplo, en sanidad, es duro".

"Yo hablaba en julio con unos datos facilitados por el consejero de Hacienda tras su reunión con la ministra de Hacienda en la que dijo que íbamos a tener menos dinero y además de que no iba a a haber un fondo extraordinario COVID. Ese era el contexto".

"Si no fuera por la llegada de fondos europeos en septiembre no sería posible un Presupuesto".

"Era una conversación privada"

"Estamos hablando de una grabación de un grupo parlamentario de estrategia para plantear las medias legislativas para el próximo curso. Fue una reunión privada. Imagínese que graban su reunión de su informativo".

"Me ratifico en todo lo que dice. Me parece una estupidez presentar un Presupuesto con recortes. Y ahora eso ya no va a ser".

"Está molestando la figura de Juan Marín a los que quieren un adelanto electoral, pero aquí hay un gobierno de coalición que funciona. Quizá quieran otra cosas en Ferraz".

"¿Pretende que le ponga una alfombra roja al PSOE?".

"El contexto en julio y en septiembre cambió totalmente. Eso es lo que le he dicho al presidente de la Junta".

¿Ha muerto la legislatura?

"La legislatura se va a agotar y vamos a hacer todo lo posible para que Andalucía siga creciendo. ¿Cree que ahora vamos a convocar elecciones porque ahora haya una grabación o un sondeo?".

"Vamos a seguir trabajando de la misma forma. El PSOE no iba a aceptar unos Presupuestos de PP y Ciudadanos. Lo único que le interesa a Vox es no perder fuelle".

"Hemos venido para gobernar cuatro años. Lo que me preocupa es la gestión que podamos hacer. Entiendo que esto da mucho juego, pero este gobierno va a agotar legislatura".

"Somos capaces de llegar hasta con superávit. Es un gobierno sólido y estable".

"¿Por hacer mi trabajo bien voy a dimitir? ¿Por lo que diga en una conversación privada? Es una conversación privada del mes de julio donde se presentaron distintas estrategias".