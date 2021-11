"Si Bale fuera español no os molestaría": el último problema del galés con el Real Madrid

Dani Alves, a falta de que pueda ser inscrito en el FC Barcelona en el próximo mercado de fichajes, ya ha sido presentado en el Camp Nou en un acto en el que Joan Laporta ha aprovechado para hablar sobre posibles regresos al club. Cogiendo el puente aéreo, se ha confirmado que la sanción de Antoine Griezmann en Champions será más larga de lo esperado para el Atlético de Madrid. Mientras, en el Real Madrid, Bale ha vuelto lesionado del último parón de selecciones.

Gareth Bale regresa lesionado de Gales

Como si fuese Bill Murray en el Día de la Marmota, el Real Madrid se vuelve a encontrar con los problemas físicos de Gareth Bale en su vuelta a la capital tras el parón de selecciones. La diferencia respecto a otras veces en los que el galés tuvo problemas físicos es que, justo antes de irse, se recuperó justo a tiempo de su lesión para tratar de clasificar a su país para el Mundial.

Julio Pulido: "El aficionado del Madrid se alegra de que no juegue, es quitarse un problema de encima".

Miguel Martín Talavera: "Bale tiene responsabilidad, claro, pero el Madrid tiene mucha culpa por darle el alta y dejar que se marchase con Gales".

Javier Matallanas: "Creo que hay una falta de exigencia con las grandes estrellas como Hazard y Bale, llegan como si hubiesen atravesado la meta y ya no hacen más. Bale le ha dado mucho al Madrid, pero ahora es un caradura".

Javi Herráez: "Es una irresponsabilidad de Bale y de Gales, solo había entrenado dos veces con el Madrid antes de irse".

Antón Meana: "Ahora no gusta que Bale quiera jugar con su país, pero si es español como Ramos os parece bien".

Lluis Flaquer: "No es que al Madrid le de igual Bale, sino que a Bale le da igual el Madrid".

La nueva promesa de Laporta

En la presentación de Dani Alves, el presidente del Barça volvió a tratar de ilusionar a la afición culé con una promesa que sorprende a propios y a extraños: la vuelta de Messi e Iniesta. Pese a ello, Mateu Alemany explicó que son operaciones de muchísima dificultad.

Julio Pulido: "Es curioso lo del Barça: Laporta primero cuenta el chiste y luego Alemany lo niega. Están en una espiral en la que ya nadie cree a Laporta".

Jordi Martí: "La realidad es que el Barça tiene 20 millones y es lo que hay. No hay margen, por lo que hay que aprovechar todo. Laporta dice que no descarta que vuelvan en el futuro, no en enero. Debería frenar esta forma de generar expectativas".

Griezmann, sancionado un partido más en Champions

La noticia negativa de la expulsión de Griezmann ante el Liverpool aún sigue coleando. Aunque ya cumplió su partido de sanción, la UEFA le ha sancionado con un encuentro más.

Julio Pulido: "Es gravísimo que una sanción pase de uno a dos partidos por poner un tweet".

Miguel Martín Talavera: "Es otra cacicada de la UEFA que le caigan dos partidos a Griezmann por una jugada fortuita, pero me parece peor que lo notifiquen un mes después. No tiene ningún tipo de justificación".

Javier Matallanas: "Ibrahimovic estará en el Metropolitano habiendo cometido un juego brusco grave en la misma jornada que Griezmann. ¿Cómo se explica esta disparidad de criterios?".

Iturralde González: "Cuando hay una expulsión como esta en la UEFA, la mayoría de las veces son dos partidos, por lo que el Atleti podría haberlo previsto estando el expediente abierto. Y con el expediente abierto, poner ciertos tweets no ayuda...".

Lluis Flaquer: "No me parece bien que le metan más partidos por poner un tweet, que le abran otro expediente y le sancionen, pero no por el mismo de la expulsión".