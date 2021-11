Álvarez de Toledo, en 'Hora 25': "No voy a dejar mi escaño, sería lo más fácil y vulgar"

"No voy a dejar mi escaño, sería lo más fácil y vulgar". Así se ha pronunciado la exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, en directo 'Hora25', entrevistada por Aimar Bretos, en el marco de un contexto confrontativo con su formación, tras la polémica surgida a raíz de las duras críticas vertidas hacia el secretario general, Teodoro García Egea, al que llamó "dictador infantil e irracional" y hacia el líder Pablo Casado, al que acusó a de ser "un líder veleta" y un "bienqueda". Álvarez de Toledo habla de sus líderes en su libro 'Políticamente indeseable' y preguntada por si existen dentro de su partido, comenta que "sí, al igual que en otras formaciones de dentro y fuera de España".

De hecho, el secretario de comunicación, Pablo Montesinos, ha sugerido hoy mismo que Álvarez de Toledo debería "dar un paso atrás", aunque la exportavoz ha manifestado en los últimos días que no piensa entregar su acta de diputada y lo ha confirmado en 'Hora 25'.

La representante ha señalado que no dejará su escaño porque "la política necesita una regeneración y eso se tiene que hacer desde dentro. Se necesitan políticos que digan lo mismo en publico y en privado, para rescatar la política de las garras del populismo", ha añadido.

La diputada ha hablado abiertamente sobre cómo define a Pablo Casado, con el que no habla por teléfono desde que la destituyó: "Tiene muchas virtudes, también defectos, aunque es una persona con gran capacidad parlamentaria, dialéctica y empatía", aunque critica su "falta de confianza en sí mismo y un líder la necesita ya que tiene mucha responsabilidad".

Preguntada por la 'teocracia' de Teodoro García Egea, Álvarez de Toledo ha lamentado que "intenta convertir al resto de miembros de la formación en súbditos". "Es una concepción dentro del partido completamente autoritaria, a veces despótica e irracional. Buscan -él junto a Casado- un sometimiento total a la cúpula, no aceptan la deliberación ni personalidad propia, que haya una libertad razonable para discutir los asuntos, que los partidos no son sectas, tienen personas con sensibilidades diferentes", ha criticado. "No lo tendría como número dos", dice, al concebir el mandato como "ordeno y mando" hacia el resto de diputados y miembros.

Álvarez de Toledo insiste, en que en su libro "cuenta los hechos y la verdad de lo que ha sucedido". "La verdad siempre es útil y necesaria y la política necesita una cura de verdad".

Otros titulares de la entrevista:

Hay prácticas indeseables en políticas, pero no políticos indeseables. El libro es un ajuste de cuentas con la política indeseable. No estoy buscando una campaña de promoción, el libro cuenta una historia, habla de que el la política indeseable no es inevitable, es un libro optimista que quiere corregir las políticas actuales.

Gobernar es diferente a llegar al poder: ahora tenemos una izquierda aliada con un nacionalismo que controla el marco cultural español y se necesita un centro-derecha capaz de restaurar la razón y defender el orden constitucional.

Organizar una campaña contra la persona que ha conseguido la mayor victoria del PP de los últimos años -Ayuso-, que ha derrotado a Sánchez, que ha echado a Pablo Iglesias es una auténtica locura, no me parece muy inteligente.

Yo afirmo lo que publicaron algunos medios, que Génova va diciendo que están buscando algo para que Ayuso no se pueda presentar al Congreso del PP. Son expresiones y hechos insólitos.

Yo soy del PP y creo en las ideas del PP, no las he cambiado nunca y son las mismas por las que me afilié al PP. Vox no me ha tanteado en ningún momento. Es un partido nacionalista y yo no soy nacionalista.

Preguntada por si tiene cabida en el proyecto nacional, comenta que las listas las hacen las cúpulas.

Hay muchos diputados con miedo a expresar su opinión libremente.

He vivido una experiencia particular y la he contado con detalle en el libro. Son los hechos y saco conclusiones que espero que sean útiles para el partido y la política en general. Son problemas comunes que están en otras democracias. Yo no espero que los demás tomen las mismas decisiones que yo.

Mi destitución no fue de la noche a la mañana, Javier Casqueiro me hizo una entrevista y fue el detonante, pero fue una destitución a cámara lenta, que se hizo a base de empujones en el caso de García Egea y en el caso de Casado con una pasividad ya que permitió que eso sucediera, pero las decisiones son del líder. Los que están al frente tienen la responsabilidad.