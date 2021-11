Lo mejor del A Vivir es que empieza a las ocho de la mañana. Imagínense que empezase a las ocho de la tarde, con la energía solar de todo el país apagada. A donde nunca llega la luz es a la caverna. De lo más profundo de la gruta, sale cada tanto esa derecha que tiende a la prehistoria, es decir, a situarse antes de la historia. Va siempre un paso por detrás de los acontecimientos. Se siente poderosa en la quietud porque es lenta de reflejos. La conquista de cualquier derecho la interpreta como una agresión, pero cuando este ya está instaurado se agarra a él y lo declara inamovible. Una actualización, una reforma, suponen un sacrilegio. Le ha pasado hasta con la Constitución. Pero antes, en la época de la prehistoria, ¿qué había aquí? ¿El cierzo, las matas del campo, los toros de Guisando? Me refiero a las esculturas, no al tratado. Aquí había lo de costumbre, pues se trata de una derecha que prefiere las costumbres a la justicia, y que considera injusto que se cambie la costumbre. Del costumbrismo ha hecho su sistema identitario. Cuando más frío hacía, dijeron que no llevar sombrero era de rojos, y en plena crisis insinúan que las energías renovables son de izquierdas. La poca predisposición de esta derecha a hacer avanzar la sociedad ha llevado a la izquierda a ocuparse de sus propias cosas y de las que no le corresponden, y por tal razón la izquierda en España hace tantas veces de derecha. ¿Se acuerdan de Los señores de Alcorcón y el holgazán de Pepón, que dibujaba Segura en los tebeos? En sus viñetas estaba plasmada la sociología del momento. El joven matrimonio de la nueva clase media, y la derechona viendo pasar la vida tumbada en el sofá, y beneficiándose del progreso sin mojarse. Los tebeos ya son viejos, pero la derecha es la misma.