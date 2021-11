Cayetana Álvarez de Toledo es, seguramente, la persona que mejor molesta de España. Maestra absoluta. Siempre encuentra las palabras para mortificarte. Si no eres de los suyos, mal. Si lo eres, bastante mal. Le dan absolutamente igual los suyos. Para qué los necesita: lo sabe todo, aunque no sepa nada más. Si un español es alguien que siempre está seguro de algo, ella es la que está segura de todas las cosas. Es todos los españoles en uno. No importa lo tranquilo y alejado de ella que te creas: al final te encuentra y con una frase estropea tu tranquilidad. Imposible no pensar al adivinar su presencia: «Se jodió». Yo tuve una lavadora que incordiaba con la misma estrategia. Estaba mal anclada, y con el centrifugado empezaba a temblar y a caminar, y me encontraba dormido en el sofá. Me temo que Álvarez de Toledo se cree Álvarez de Toledo. Quién sabe si evitar sus molestias no pasa por estar a su lado todo el tiempo, en lugar de lejos, a semejanza de aquel escritor que odiaba tanto la torre Eiffel, harto de verla a diario por la ventana, que a veces optaba por ir a comer y a escribir al restaurante de la propia torre para no verla.