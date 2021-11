¿Cuál es mi sitio en el universo?

Fuera de los casos de depresión endógena, que tiene su origen en cambios fisiológicos en el cerebro, muchas situaciones de tristeza, apatía o desesperanza se deben a una realidad desfavorable o insuficiente por dos motivos que podemos definir así:

1) Estás donde no deberías estar. En un trabajo que te consume las energías y la autoestima. En una relación tóxica o que ha dejado de tener sentido. En un entorno o situación que no sientes como tuyo, lo cual hace que no puedas identificarte con tu propia vida.

2) No estás donde deberías estar. Has renunciado a un sueño o prioridad que dotaría de significado a tu existencia. No estás allí por miedo, por comodidad —a veces tu lugar en el universo está fuera de la zona de confort— o porque estás complaciendo las expectativas de otros.

Ambos casos, que son dos caras de la misma moneda, llevan a que sientas que no has hallado tu lugar en el universo. O quizás sí lo has encontrado, pero aún no te has atrevido a tomar posesión de él. O tal vez en este momento ni siquiera sabes cuál es ese lugar donde ser tu mismo y desplegar tus dones.

¿QUÉ QUIERO HACER CON MI VIDA?

Si ese es tu caso, no hay motivo para alarmarse. Si sientes que tu vida no tiene sentido, estás realizando una travesía del desierto. Has dejado el pasado atrás y te diriges hacia tu tierra prometida. Sin embargo, el terreno que estás transitando es mucho más fértil de lo que parece, porque mientras buscas tu lugar en el universo…

1) Comprendes cada vez mejor tu pasado, con sus aciertos y errores. Ahora ya sabes por dónde no quieres volver a pasar y las equivocaciones que no cometerás de nuevo.

2) Tienes tiempo y espacio para imaginar la nueva vida que deseas. Puedes aclarar tus prioridades y objetivos. El propósito vital se vuelve cada vez más nítido.

3) Adquieres nuevos aprendizajes y habilidades. Gracias a que la taza está vacía, como en el cuento del maestro de té, puede llenarse con otros contenidos. En el camino encuentras nuevas inspiraciones, maestros y señales del universo.

4) Tomas mayor conciencia de tus fortalezas y talentos. La larga travesía pone a prueba tu resiliencia para superar obstáculos, tu empatía para encontrar alianzas de valor, tu imaginación para dar forma al mundo que vendrá.

Pasas del "¿qué quiero hacer con mi vida?" al "¿qué es lo que la vida espera de mí?".

EL PRINCIPIO DE PIXAR

Los guionistas del estudio Pixar, a la hora de diseñar sus argumentos, siguen un interesante eje dramático: una cosa es lo que el protagonista quiere, otra es la que necesita. En el viaje entre ambos está la sabiduría de la historia. En Toy Story, por ejemplo, Woody quiere volver a ser el juguete favorito del niño, pero lo que necesita es aprender a ser un amigo.

LO QUE LA VIDA ESPERA DE TI

Aplicando esta misma regla, nos podemos preguntar: ¿Qué es lo que quiero de la vida? ¿Y qué es lo que en realidad necesito? Podemos completar nuestra exploración con una tercera pregunta que va más allá: ¿Qué espera la vida de mí? Para responderla, examina tus talentos y capacidades para mejorar el mundo.