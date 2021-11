Carlos Boyero, sobre 'La Casa Gucci': "A ver si le matan ya y acaba la movida"

Uno de los estrenos más esperados del año llega a las salas de cine este viernes. ‘La Casa Gucci’ dirigida por Ridley Scott y con un reparto de excepción con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek no ha entusiasmado a nuestro crítico. “No me ha pasado nada, aparte de dar vueltas en la butaca y decir: ‘A ver si le matan ya y acaba la movida’”, comenta.

La Casa Gucci Duración 150 min. Dirección Ridley Scott Guión Roberto Bentivegna, Becky Johnson. Libro: Sara Gay Forden. Historia: Becky Johnston Reparto Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek

“Sé que es el chico de moda, pero empiezo a estar un poco saturado de Adam Driver. Antes tenía la duda de si me gustaba o no. Es un tío que tiene un punto raro y él lo acentúa. Lo de si pagaría una entrada de cine para ver a Adam Driver, pues no, me quedaría en mi casa... Sospecho que a las mujeres os debe de parecer atractivo o con un lado maléfico, como Vincent Cassel, otro que detesto”, sentencia Boyero.

Sin embargo, la opinión que tiene el crítico sobre Lady Gaga es muy diferente. “Es una actriz muy curiosa”. La conoció en ‘Ha nacido una estrella’ y le reconoce cierta “sensualidad” y “personalidad”. “La cámara la quiere y la sigue”.

Hace menos de un mes hablábamos en La Ventana del Cine de Ridley Scott, a propósito del estreno de ‘El último duelo’, y es que el director británico no para de crear, actualmente se encuentra preparando las series de ‘Alien’ y ‘Blade Runner’. Carlos Boyero tiene clara su opinión sobre ello: “Que deje tranquilas a ‘Blade Runner’ y a ‘Alien’”.

José Sacristán, Goya de Honor 2022

El próximo lunes conoceremos la lista de nominados a los Premios Goya 2022, pero de momento, ya conocemos que José Sacristán se llevará el Goya de Honor 2022 por "representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima", recalcan desde la Academia de Cine.

Carlos Boyero le da la enhorabuena al actor por el merecido galardón, recalca “cómo clava la voz, el gesto y la mirada” y resalta que “en los últimos años mucha gente joven recurre a él”.

‘La hija’, lo último de Manuel Martín Cuenca

La última película del director de ‘El Autor’ y ‘Caníbal’ protagonizada por Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz e Irene Virgüez llega a las salas este viernes y cuenta la historia de una joven de quince años que vive en un centro para menores infractores y se queda embarazada. Uno de los educadores del centro le ofrece una salida: vivir con él y con su mujer en un paraje aislado de la sierra, a cambio de entregarle al bebé. El pacto se ve comprometido cuando la chica comienza a sentir como suya la vida que lleva en su interior.

La hija Duración 122 min. Dirección Manuel Martín Cuenca Guión Manuel Martín Cuenca, Alejandro Hernández. Historia: Félix Vidal Reparto Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz, Irene Virgüez

El crítico la vio durante el Festival de San Sebastián, que se presentó en la sección oficial, fuera de concurso. “Como todas las películas de Martín Cuenca me crea desasosiego, lo digo favorablemente. Estoy pendiente de lo que ocurre. Nunca se lo que va a pasar en su cine. Tiene un tono como de película de terror y un desenlace muy brutal”, sentencia.

Además, destaca la interpretación de Javier Gutiérrez: “Tiene un registro muy amplio, me lo creo siempre, en todas sus interpretaciones. No me extraña que tenga la agenda completa”.