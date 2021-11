Marc Gasol, en El Larguero: "Tuve ofertas de la NBA, pero mi cabeza y mi corazón están en Girona"

Marc Gasol, legendario pívot español, no tenía equipo hasta este jueves. El campeón de la NBA con los Toronto Raptors, anunció en un acto realizado en el pabellón de Fontajau organizado por el Girona su fichaje por el club. Tras tres meses inciertos en el futuro de Marc, formará parte del equipo del que es propietario y presidente. El club, fundado en 2014, milita actualmente en LEB Oro, segunda división española. De esta manera, el mediano de los Gasol tratará de llevar al Girona a la ACB.

Presidente y jugador al mismo tiempo...

"No hay muchas referencias para pedir consejo en como hacer esto, pero con muchas ganas y mucha ilusión".

¿Ha sido dura la negociación entre presidente y jugador?

"Los dos son cabezones, pero ha sido una decisión sencilla. Obviamente, toca muchos palos más allá de solo jugarlo al baloncesto. Ayuda a un proyecto muy bonito que implica a mucha gente y muchas empresas. Era una oportunidad de ayudar desde el campo, no solo desde los despachos. Me apetecía muchísimo y también quiero agradecer esa confianza que ha tenido la gente del club conmigo. Era una opción que no podía dejar escapar".

Has dicho que era tu única opción ¿No tuviste o ninguna opción de acabar en el FC Barcelona?

"No llegué nunca a valorar la opción como tal. Vi esta tan clara que no me plantee como sería mi día a día allí".

Si no existiese el Girona... ¿Te lo hubieses planteado?

"Si la opción no hubiese sido posible, la opción más coherente era la del FC Barcelona, a no ser que pudiese valorar volver a Estados Unidos".

¿Eres consciente de la expectación que estás generando en el Girona y en la LEB Oro?

"A veces tienes la opción de hacer este tipo de cosas y se trata de esto. En la vida hay que hacer cosas que sean diferentes, no tener que seguir una regla marcada o algo que para otro sería algo fácil de decidir. He tirado por un camino que es el que más me aporta a mí. Cada uno tenemos una balanza propia".

¿En la NBA tuviste opción de seguir?

Sí. Una vez salimos de Los Ángeles muchos equipos se interesaron y preguntaron como estaba mi situación. Yo les pedí tiempo y paciencia y les dije que si tenía el plan de volver se lo haría saber. Hoy en día lo siguen teniendo, pero en mi cabeza y mi corazón estaba el Girona,

¿Qué Marc Gasol vamos a ver en el Girona?

Yo soy competitivo con lo que hago y soy muy exigente conmigo mismo. Hay mucha ilusión y muchas ganas y toca ver como planteamos todos. Es una situación muy novedosa y hay que encontrar una solución para todos.

Si el Girona sube a la ACB tendrás que quedarte un año más...

"Yo no lo siento como un fin de fiesta. Ahora mismo me aparece hacer mucho esto. Si luego me apetece otra cosa pues veremos".