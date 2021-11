Fernando Verdasco: "Hemos demostrado que podemos ganar Copas Davis sin Rafa Nadal"

Fernando Verdasco, director de la Copa Davis, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado en plena jornada de inauguración del torneo. "La presión y el estrés de jugar y tener que ganar el punto para tu país creo que es bastante más que el llevar toda la organización y actos, con el equipo Kosmos que me lo están poniendo relativamente fácil", ha explicado sobre su nueva labor no tan lejos de las pistas de tenis. "Como jugador todavía en activo siento que quiero saltar a jugar, pero hay que ser realistas después de un año en el que he tenido bastante mala suerte con las lesiones", ha explicado.

Lesiones. "Terminé pasando por el quirófano por un problema en el tendón. Pensaba que iba a estar bien en marzo y finalmente me salió un edema oseo que lo complicó más y estuve bastante mal de la rodilla hasta finales de mayo. Cuando me empecé a encontrar mejor de la rodilla, justamente a las semanas después de jugar mi primer torneo sin dolor que fue Ginebra, me hice daño en el codo y tuve que jugar Roland Garros y Wimbledon infiltrado. Los médicos me dijeron que me tenía que operar el codo porque tenía un problema mecánico y sino no podría volver a jugar bien. Lo cual otra vez operación y al final, una operación en noviembre y otra en julio... cuando no salí de una estaba entrando en la otra. Me he empezado a sentir tenista en los tres últimos torneos de la temporada. A ver si después de la Davis puedo hacer una buena pretemporada y el año que viene puedo volver a meterme entre los 100 primeros".

Copa Davis y el público. "Con el formato anterior, cuando siempre eras local o visitante, de memoria te digo que es un 80% de victorias cuando jugabas de local. Claramente era muy importante el apoyo del público. De hecho, hace dos años con el nuevo formato ganó el local que era España. A ver este año que es un poco más complicado dadas las bajas de Nadal y Bautista pero España siempre tiene equipazo. Dentro del equipo, años atrás, hemos demostrado que podemos ganar Copas Davis como la de Mar del Plata sin Rafa Nadal, aunque con Rafa siempre es todo mucho más fácil".

Consejos para Carlos Alcaraz. "Hay que dejarle ser el tenista y hacer las cosas como las está haciendo. Seguro que quiere hacer la mejor carrera posible pero creo que las comparaciones no son buenas y hacerlo con Nadal... es el mejor deportista de la historia de España, que ha ganado 20 Gran Slam... estamos comparándole con algo que es prácticamente imposible de igualar. No es bueno. Tampoco es bueno que Carlos se piense que si no hace lo de Nadal es un fracaso. Lo que está haciendo es imposible. Está consiguiendo récords que desde Rafa Nadal nadie conseguía. Lo único que haría sería intentar protegerle de todas esas comparaciones. Cada uno tiene una carrera diferente".

Sobre Piqué: "Ojalá que pueda venir. Creo que algún día podrá venir y todos queremos que venga. Yo creo que él también quiere venir. No sé de qué hablaremos, de todo, de fútbol y tenis...".