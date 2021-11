Antón Meana: "Isco no tiene ninguna oferta firme y en el Madrid creen que es casi irrecuperable"

La situación de Isco y Bale en el Madrid, las dudas sobre el Cholo Simeone tras la derrota ante el Milan en Champions y las últimas declaraciones de Laporta y su confianza en Xavi son algunas de las cuestiones que analiza el Sanedrín de El Larguero.

Isco, uno de los señalados del Real Madrid

Antón Meana informó sobre la última hora de la situación de Isco en el Real Madrid: el jugador termina contrato en enero y todavía no cuenta con ninguna oferta firme.

Antón Meana: "Isco no tiene ninguna oferta firme y queda libre en enero. Los informes que reciben los clubes que preguntan por él son malísimos. Fuentes consultadas por El Larguero dicen que él ha recibido el interés de dos grandes clubes, uno de italia y otro de inglaterra, que forman parte de la Superliga. Pero su entorno no lo quiere confirmar".

"El Real Madrid hace un año se veía a isco prácticamente irrecuperable. Ahora dicen que es imposible que Isco sea un futbolista de primera en ninguna liga europea"

Antonio Romero: "A isco le ha coartado su cabeza. Se ha abandonado estando sano. A Bale le han coartado las lesiones. Isco tiene un talento privilegiado, pero el físico no. Cuando te abandonas durante años es muy difícil volver a engancharte a la élite..."

Jesús Gallego. "Ahora mismo a Isco solo se le recupera ilusionándole. Y el Madrid no se ilusiona. Él ya ha tirado la toalla aquí, pero está a tiempo de ilusionarse en otro sitio".

Torrejón: "Llevamos hablando de isco mucho tiempo. Cuando llegó Solari vino una pérdida de confianza y no ha podido recuperarlo. Hablamos de esto desde muy pronto, porque es un jugador de 28, pero cuando todo esto empezó tenía 26".

Las dudas, sobre Simeone

La derrota en el Wanda Metropolitano del Atlético ante el Milan dejaron un claro señalado: el técnico Diego Pablo Simeone. El Sanedrín analizó cuáles pudieron ser los motivos para el 'pinchazo' de los rojiblancos.

Gustavo López: "No estamos viendo un equipo reconocible de lo que Simeone quiere de sus equipos. Y eso es lo que no gusta. Si analizas el partido ante el Milan fríamente, creo que lo que intentó el Cholo era algo diferente a ortos partidos: presionar en bloque más bajo. Ante el Barça hizo algo similar: esperar abajo. Ahí le salió bien, pero el Milan es diferente, tiene más intensidad a la hora de robar".

"¿Jugadores líderes? Creo que en determinados momentos necesita esos jugadores. Sabes que tienes nombres, pero cuando juegas un partido que no te sale nada, que eso puede pasar, hay que saber jugar para que el partido se muera. Eso los jugadores lo tienen que saber hacer. Lo tenían que haber hecho ayer y ahora mismo eso falta".

"El cholo ha revalorizado mucho a muchos jugadores. Mira Llorente. Pero cuando jugó como lateral derecho no fue profundo. Cuando lo fue, el Atlético encontró sus mejores ocasiones. El Cholo tiene que sacarle mucho más jugo".

Jesús Gallego: "No hay crisis en el Atleti, en otro equipo la habría, pero hay decepción. El Cholo ya no puede jugar a lo de antes por los jugadores que tiene ahora. La única esperanza es que encuentre la tecla para que el equipo juegue arriba".

Mario Torrejón: "La diferencia es que el año pasado era un bloque más compacto, y este año hay más distancia entre líneas. La gente, aunque ayer estuviese enfadada, sigue confiando en Simeone".

Antonio Romero: "No estamos hablando de LaLiga que gana el Atleti, sino de que ahora no funcionan las cosas. Es compatible decir que el Cholo es el mejor entrenador de la historia del Atleti con que este año no está dando el nivel".

Miguel Martín Talavera: "La plantilla es más que los 4 delanteros. No es la mejor de la historia del Atlético de Madrid y hacen falta algunos refuerzos. Cuando se está una década a este nivel, es evidente el cansancio. Al igual que el aficionado, ayer Simeone se fue tocado y estará preocupado por lo que viene".

Laporta confía en Xavi

Tras las últimas declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el Sanedrín analiza cómo llega el Barça a la lucha en la liga tras la incorporación de Xavi.

Santi Giménez: "Me parece que se ha instalado una euforia extraña. Es verdad que Xavi ha cambiado cosas y tiene suerte. Con Koeman el gol de Seferovic hubiese entrado".

Lluis Flaquer: "Falta convertir esa suerte en una serie de resultados que confirmen esta nueva era de Xavi".

Miguel Martín Talavera: "El estado anímico es muy importante. Se ve una alegría que no se veía hace dos semanas y eso es algo sobre lo que se puede edificar un Barça más esperanzador".

Antonio Romero: "El cambio anímico es importante, pero más que solucione el problema de confección de plantilla. Y eso a corto plazo no lo puede hacer. Solo puede contar con el margen de mejora de la recuperación de Ansu Fati y la regularidad sin lesiones de Dembélé. Tiene que resolver que alguien la meta y que el equipo defiende muy mal".

Santi Giménez: "Koeman decía que ei Barça iba a ser valiente con lo que había. En esa frase no hay nada, lo malo es cómo se traducía en el campo. Sobre Laporta, mientras hable y tenga entretenido al personal... Tampoco pasa nada. Xavi no es nuevo en esto".