Canales, sobre su golazo: "Este año he fallado ocasiones más claras, pero las difíciles me están saliendo"

Sergio Canales, protagonista indispensable de la victoria del Betis ante el Ferencvaros en Europa League, pasó por El Larguero para analizar el partido y comentar la clasificación a la siguiente ronda.

"Muy contento, sobre todo por ganar que nos hacía falta. Como he salido hacia mi pierna buena, lo he puesto ahí al palo corto y me ha salido muy buen golpeo. Este año he fallado ocasiones más claras, pero las difíciles me están saliendo", comenzó a explicar.

"Está claro que el objetivo era quedar primeros, pero sabiendo de la dificultad del grupo. El Celtic es un buen equipo y muy contentos la verdad. Hoy en día te tienes que centrar al 100% en tu partido, todos los rivales te lo ponen complicado", añadió.

Sobre si prefieren conocer los resultados de los rivales de grupo, Canales dijo que: "No, hoy en especial no". "En una situación más límite igual sí, Nosotros sabemos que dependíamos de nosotros que era lo importante. Está siendo un año muy completo, tenemos la ilusión de luchar por estar arriba y luego empieza la copa. Creo que eso nos puede hacer por soñar por grandes cosas, la plantilla está muy metida", explicó.

Respecto a no ser llamado por Luis Enrique en las últimas convocatorias, Canales explicó que: "Yo seguiré trabajando para estar arriba y tener continuidad. Todo lo que esté en mi mano lo voy a luchar para volver. El resto no depende de mí".