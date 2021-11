"No me lo esperaba...": los tres puntos fuertes del Real Madrid con los que 'alucina' Álvaro Benito

El Real Madrid se enfrentará al Sevilla en un partido clave para afianzarse en lo más alto de la tabla. El conjunto de Ancelotti viene dejando buenas sensaciones en los últimos partidos, pero enfrente tendrá a un equipo que lleva unos años en la cima de la competición española. Álvaro Benito y Miguel Ángel Chazarri analizaron las claves en El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo.

El rival del Madrid: un Sevilla luchando por todo

Álvaro Benito: "Desde hace muchos años son un equipo muy competitivo. Es una prueba para el Real Madrid que viene muy bien".

Miguel Ángel Chazarri: "Estamos ante dos grandísimos equipos de LaLiga. El Sevilla se está encontrando con una situación que no le paso la temporada pasada, que son las lesiones. Creo que el Sevilla va a salir a tener el control del juego. No va a ser un planteamiento de meterse atrás. Gente como Benzema y Vinicius te pueden matar por eso creo que van a ser muy seguros con el balón. Si al Madrid le planteas un partido desde el control se queda corto".".

¿Cuál es la clave de este Real Madrid?

Álvaro Benito señaló a las piezas de ataque del Real Madrid como los grandes culpables de los éxitos madridistas: "Considero que los de arriba se están entendiendo muy bien. Han creado una sinergia y esa es la buena noticia. Pienso que el centro de campo atraviesan un momento de forma espectacular. Estoy alucinando con el estado de forma de Toni Kroos. El rival complicará las cosas y creo que va a ser una buena oportunidad de ver como está sin balón el Real Madrid".

La ausencia de Alaba

Álvaro Benito explicó el mérito que tiene el gran comienzo de David Alaba vistiendo la camiseta blanca. El jugador austriaco es duda para este partido debido a un esguince de rodilla que sufrió ante el Sheriff de Tiraspol y se baja es delicada.

"Un esquince de rodilla es tema de si aguantas el dolor. Alaba ha aterrizado de manera espectacular en el Madrid. Por mucho bagaje que tengas eso no es sencillo. Al no verle en el lateral me quedó con ganas de ver todo su potencial ofensivo"

La vuelta de Ramos

Sergio Ramos podría debutar este mismo fin de semana con el PSG en el partido frente al Saint Ettiene. Además, Álvaro Benito también trató las posibles claves del porqué no funciona el equipo parisino.

"Ha generado mucho ruido y se han hablado locuras. Las notas se ponen al final del curso, cuando hay un talento en el once inicial del PSG como el que tiene Pochettino hay que tener cuidado. Creo que tienen que ponerse las pilas y vamos a ver si con Ramos, Pochettino da una vuelta al dibujo. El problema no es que no retornen los tres de arriba, el problema es que no están siendo tan decisivos. Están por debajo de lo que pueden dar. Veremos a ver que hace Pochettino con lo de Ramos"

Italia o Portugal sin Catar

El ex jugador del Real Madrid valoró el punto de vista del espectador para explicar por qué las dos selecciones deberían estar en la fecha mundial: "Es una pena. Para mí un Mundial en el que no está Portugal o Italia no tiene sentido. Tienen que darle una vuelta. No nos olvidemos de que esto es un espectáculo y tiene la máxima emoción. Si alguno de los mejores no está, como espectador duele".