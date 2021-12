Alfredo Corell, sobre el alarmismo con la variante Ómicron: "Vamos a hacer un poco de pedagogía y no susto"

La presencia de la variante Ómicron en España obliga a modificar las limitaciones de movimientos a personas que han tenido un contacto directo estrecho con una persona contagiada. Según el documento de Estrategia de detección precoz al que ha tenido acceso la Cadena SER, esta misma semana el Consejo Interterritorial de Sanidad formado por la ministra y los consejeros autonómicos dará el visto bueno al establecimiento de cuarentenas.

Alfredo Corell es Inmunólogo y Catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, y ha querido asomarse a La Ventana para comentar en profundidad estas medidas.

Medidas exageradas para una población responsable

La cuarentena por contacto directo con la nueva variante a pesar de estar vacunado es una medida, para Corell, exagerada: "¿Hacíamos esto cuando Delta venía de Reino Unido? No". Sin embargo, ha elogiado el ejercicio "extraordinario" de transparencia de Sudáfrica en esta situación: "Ha encontrado una nueva variante, que no saben si se ha originado en su país, y lo han comunicado para que estemos prevenidos. Nosotros los hemos castigado".

Castigo por transparencia

El inmunólogo ha explicado que, ante una nueva variante como esta, existen tres factores a tener en cuenta: "Una es si va a tener una evolución clínica más o menos grave, la transmisión y si los anticuerpos generados por las vacunas actuales protegen de esta nueva variante".

No obstante, tal como ha comentado, los casos hasta ahora son leves (personas vacunadas) y de momento no se puede asegurar si es más o menos contagiosa. "Entiendo que esto dispare el miedo, pero esta retransmisión minuto-resultado está resultando terrible para la población". Con una de las tasas de vacunación más altas de Europa, Corell ha pedido "cuidar" a los ciudadanos: "Vamos a hacer un poco de pedagogía en vez de susto".

También ha querido explicar el contexto sudafricano: "Tienen vacunas, pero tienen un tremendo movimiento en contra que no han podido levantar esa baja tasa. Son personas que se quejan de no tener lo más básico en materia de sanidad, no tienen tratamiento para la malaria y ahora les obligan a vacunarse de la COVID… Pues lo ven lejos".

Otro importante factor para el surgimiento de nuevas variantes es el alto porcentaje de población con VIH en el país: "Cuando uno es inmunodeficiente, una respuesta incompleta o una infección puede hacer que el virus se escape y haya una nueva variante".

Como ha comentado anteriormente, ha acusado la falta de solidaridad con Sudáfrica: "Les hemos cerrado las fronteras y los hemos aislado, en vez de ayudarles". Una recomendación que ha lanzado Corell es el uso de test de antígenos más regular: "La inmensa mayoría de las marcas detectan Omicron. Es un filtro importantísimo".