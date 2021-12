"Ancelotti tiene un plan": el as bajo la manga del italiano para que el Madrid gane LaLiga

El Real Madrid se impuso al Athletic Club en un partido en el que volvió a quedar claro el excelso nivel de Courtois y la necesidad de rotaciones en el conjunto blanco. Por otra parte, el Mundial de Catar se vuelve a colocar en el centro de la polémica por las declaraciones de uno de sus organizadores.

El Madrid es más líder

Tras la victoria contra el Athletic, el Madrid se coloca como líder destacado de LaLiga, dejando a su rival más cercano a siete puntos.

Julio Pulido: "El Madrid huele a campeón por dos cosas: porque lo está haciendo bien y los demás han dimitido de ganar la liga. El único equipo que le puede competir la liga al Madrid es el Atleti, y está a siete puntos".

Mario Torrejón: "Si Ancelotti salva diciembre, que es cuando se le aprieta más el calendario, sabe que va a estar bien".

Javier Matallanas: "El Madrid ya huele a campeón porque tiene portero y delantero. El Atleti se podría entornar y plantar cara y el Barça seguir creciendo. Es uno de esos partidos que sirven para seguir creciendo".

¿Es Courtois el mejor portero del mundo?

Thibaut Courtois volvió a firmar una exhibición con el Real Madrid, abriendo el debate sobre si es el mejor del mundo en su posición tras su polémico puesto en la carrera por el Guante de Oro.

Antonio Romero: "Para mí sin duda, está muy por encima de Oblak y Ter Stegen".

Jesús Gallego: "Creo que fue un fichaje estratégico. Desde la marcha de Casillas, siempre hubo debate en la portería del Madrid. Courtois ha cerrado todos los debates".

Julio Pulido: "Este año Courtois ha adelantado a Ter Stegen y Oblak. El año pasado los otros dos estaban un puntito por encima".

Mario Torrejón: "Lleva mucho tiempo estando por encima de Oblak y Ter Stegen, y también por delante de los del resto en Europa. Es un momento en el que hay grandísimos porteros, pero encima en España tenemos a los 3 mejores".

Javier Matallanas: "Ya era uno de los mejores del mundo en su época en el Atlético de Madrid y en el Chelsea también se salió. Hubo dudas en los inicios en el Madrid, pero cuando llegó ya era de los mejores del mundo".

Las rotaciones del Madrid

Ancelotti sigue sin ser muy partidario de las rotaciones y las piernas ya le empiezan a pesar a algunos de los futbolistas más importantes de la plantilla.

Antonio Romero: "Es el primer partido en el que veo que faltan piernas. Han ganado porque existen los milagros. En los otros partidos podía entender las rotaciones de Ancelotti, pero hoy no. Casemiro está mal, y Modric y Kroos necesitaron una bombona de oxígeno para acabar. Faltan partidos importantes y hay que rotar".

Jesús Gallego: "El equipo se ha caído desde el minuto 25 y el Athletic les ha superado con vigor. El Madrid necesita empezar a meter sangre joven".

Julio Pulido: "Viendo lo de hoy, Casemiro, Kroos y Modric solo van a descansar cuando se vayan a la cama. Llevamos con ellos toda la temporada y no descansan".

Mario Torrejón: "Es un equipo muy sólido que sabe sufrir, pero no como lo hacía el Atleti hace unos años. Las paradas de Courtois han sido milagrosas, y ha habido imágenes preocupantes al final de la temporada pasada, cuando la gasolina no daba".

Javier Matallanas: "Ancelotti tiene un plan. Seguro que no rota no por los jóvenes, sino porque vayan mejorando y estén metidos en la dinámica en marzo. Está preparando partidos para jugarlos a un ritmo más alto".

Los Derechos Humanos están en riesgo en el Mundial de 2022

El Mundial de Catar volvió a ubicarse en el centro del huracán tras las polémicas declaraciones de uno de sus organizadores, pidiendo que las parejas homosexuales que asistan al evento no tengan muestras de afecto en público.

Julio Pulido: "Me sorprende tener que hablar de este tipo de temas en 2021. Que esto no lo haya hablado el comité organizador del Mundial con la sede me parece increíble, es una barbaridad".

Mario Torrejón: "Me quedé sorprendido por la cantidad de carteles que había en Abu Dhabi prohibiendo muestras de afecto. Es algo que te retrotrae a siglos pasados. Hay que respetar todas las costumbres y creencias, pero es que esto atenta contra los Derechos Humanos".

Javier Matallanas: "Desde que este Mundial se confirmó han ido cayendo noticias relacionadas con la corrupción. Una cosa son las tradiciones y otra es atentar contra los Derechos Humanos".