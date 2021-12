Hércules y Caco

Una leyenda que va más allá de la fundación mitológica de la ciudad, porque representa al héroe tebano en varios monumentos haciendo alusión a sus trabajos, a su fuerza, virtud o incluso a su relación con importantes personajes históricos. Alusiones y representaciones que hacen que el héroe sea asimilado como algo propio de Tarazona, quedando constancia de la fuerte vinculación entre ambos en el empleo de Hércules como nomenclatura de asociaciones, eventos, festejos o actividades.

Según la leyenda, Tarazona fue edificada por Tubalcaín(personaje bíblico, hijo de Lamec) y reedificada por Hércules. El escudo de la ciudad lo afirma en su lema y de esta manera en latín: «TubalCain me aedificavit. Hercules me reaedificavit», con la sana intención de resaltar sus orígenes legendarios. Y que sea precisamente Hércules no es nada casual. Muchos mitos fundacionales de ciudades hispanas están relacionados con este héroe griego. Resumiendo, tras matar a su mujer y a sus hijos en un arrebato de locura inducido por la diosa Hera, Hércules fue obligado a ponerse al servicio de su primo Euristeo, rey de Argos, para completar doce trabajos y ganar así algún tipo de redención. El décimode sus trabajosconsistía en robar unos bueyes al gigante Gerión, una terrible criatura formada por tres cuerpos y tres cabezas. La leyenda sitúa al monstruo en la isla Eriteia, en la región que hoy conocemos como Cádiz. Tras aparecer Hércules, el gigante huyó lo más al norte y lo más rápido que pudo, hasta alcanzar la región que hoy conocemos como Galicia. Allí triunfó el semidiós y, tras matar a Gerión, lo decapitó y lo enterró bajo tierra. En honor a su victoria fundó la ciudad de Crunna, hoy Coruña. Y allí estaría la llamada Torre de Hércules.

Pero hay más. Después del mencionado trabajo la leyenda continúa en Sevilla, que según el mito fue fundada por él mismo o por su sobrinoEspán. Y en Toledo existe la Cueva de Hércules en la que enterró un tesoro con una maldición contra quien lo robara. Ya sabemos que el rey Rodrigo lo hizo y perdió su reino a manos de las tropas musulmanas en el 711. Jiménez de Rada, en Historia de Rebus Hispanae, y Alfonso X el Sabio en su Primera Crónica General (siglo XIII) atribuyen a Hércules la fundación de varios emplazamientos. Barcelona, Cádiz, Coruña y Seo de Urgel han sido señaladas como ciudades fundadas por él.Y para perpetuar la victoria conseguida sobre otro gigante, Caco, el héroe erigió a las faldas del Moncayo la localidad de Tarazona. En la fachada renacentista del Ayuntamiento, del siglo XVI, se representa a Caco robando ganado y a Hércules matando al león de Nemea. Incluso hay un tercer personaje enigmático de nombre Pierres. No es de extrañar que el emperador Carlos I se identificara como el “nuevo Hércules” y en su escudo figurara las Columnas de Hércules, dos pilares que colocó a ambos lados del estrecho de Gibraltar para marcar el fin del mundo. La frase 'Plus Ultra' viene a indicar la expansión de la corona española más allá de estos límites con la colonización de América.