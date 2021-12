La ley franquista que custodia el derecho a conocer la verdad

La paralización en el Congreso de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 ha permitido que se descuide y se trate con desidia la contribución al sostenimiento del patrimonio documental español. Hay muchos archivos de nuestra historia reciente que no han visto la luz a pesar de que han pasado más de 25 años desde que acontecieron.

En la Tertulia de Corresponsales se ha planteado el interrogante de por qué aún no hay una ley que establezca un límite temporal para desclasificar material que en su día se consideró sensible pero que desde hace décadas debería conocerse. Antonio Malalana, catedrático de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad CEU San Pablo, ha explicado que “el Estado tiene miedo, por esa visión paternalista del Estado, miedo a que el ciudadano no sea capaz de asumir ciertas circunstancias”.

Secretos que se mantienen y colisionan frontalmente con el derecho de la opinión pública a conocer la verdad. El profesor Malalana ha recalcado que también sería necesario que, aunque haya protección sobre ciertas materias sería oportuno que “la justicia pueda entrar a investigar”. Además, ha señalado que a su entender en una futura reforma debería haber plazos determinados que afectaran a distintos niveles y en los que también se pusiera de relieve el tema y la materia que se intenta proteger.