Mbappé, sobre su salida frustrada: "Soy parisino y me siento genial, pero quería probar otra cosa"

Kylian Mbappé ha vuelto a hablar sobre lo que sucedió en este verano y su posible salida al Real Madrid. En esta ocasión, ha concedido una entrevista al programa Amazon Dimanche Soir, la cual estaba dirigida por el mítico futbolista francés Thierry Henry.

El futbolista parisino ha reconocido que estuvo decepcionado por no poder salir del PSG en el mercado de verano. "Pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. Tras admitir esa sensación, admitió que está feliz porque es parisino y está jugando en el equipo de su ciudad, pero en verano quería probar otra cosa".

Se sincera sobre las críticas que recibe

Tras caer derrotados en el último partido de Champions League, recibió muchas críticas debido a su escasa implicación defensiva, junto a Messi y Neymar. Ha señalado que habrá momentos en el que el trío no defienda, sin embargo, son conscientes de que tendrían que hacerlo más. "Tenemos que hacer cosas que no provoquen que no estamos implicados en lo colectivo. Debemos esforzarnos en ello".

Kylian también ha reconocido que, tras fallar el penalti decisivo con Francia en la última Eurocopa, se planteó dejar el combinado francés porque discutió mucho con sus padres tras ese error. Sin embargo, ellos fueron los que le ayudaron a que cambiase de idea y siguiese a las órdenes de Deschamps.