"No están preparados": los cinco futbolistas del Real Madrid que no cuentan para Ancelotti

El fútbol español está de enhorabuena tras la clasificación de Real Madrid y Atlético de Madrid a octavos de la Champions League. Mientras, Joao Felix habría solicitado su salida del club rojiblanco y Zidane estaría planteándose aceptar la oferta del PSG para ser su entrenador.

La ausencia de rotaciones de Ancelotti vuelve a funcionar

El Real Madrid certificó su pase a octavos como primero de grupo, pero Ancelotti volvió a evitar las rotaciones. Solo el tiempo dirá si el italiano ha forzado demasiado pronto a sus mejores futbolistas o, por el contrario, llevaba razón.

Julio Pulido: "Me gustaría saber como van a estar los que no juegan cuando les toque hacerlo. Hay como mínimo 5 jugadores, y me salen Hazard, Bale, Marcelo, Isco y Mariano, desenganchados del Real Madrid y no están preparados para llamarles a filas".

Jesús Gallego: "Ancelotti ha hecho una lectura perfecta del partido: ha salido a ser dominado. El Madrid ha defendido bien y el Inter no llegaba a concretar".

Pablo Pinto: "El problema de Madrid es que esto del físico ya le ha pasado al Madrid de Ancelotti y con Zidane el año pasado".

Mario Torrejón: "Ser primero de grupo no es un asunto menor en esta Champions, por lo que hoy no tenía sentido rotar. Ancelotti tiene las cuentas hechas y quiere encarar enero con el colchón que tienen ahora".

Antonio Romero: "Ancelotti piensa en actuar cuando llegue el susto en forma de lesión, no ahora".

El Atlético de Madrid es de octavos

Los de Simeone consiguieron superar al Oporto y ya son de octavos de final tras todas las dudas que rodean al técnico argentino en uno de sus peores momentos al frente del equipo.

Julio Pulido: "Es una noche de euforia y así debe serlo, pero el Atlético de Madrid ha cumplido con lo que era su obligación, que es de clasificarse".

Jesús Gallego: "El Atleti ha tenido más alma 'cholista', pero ha sufrido en el primer tiempo y ha tenido suerte. No creo que nadie del Atlético en la primera parte confiaran en que iban a pasar".

"Lo de hoy del Atleti tiene más de milagro que proeza".

Javier Matallanas: "Es un día que demuestra la locura que es el fútbol. Una cosa es discutir la continuidad del Cholo, que no está en debate, sino discutir sus métodos".

Mario Torrejón: "No es ningún milagro lo de hoy del Atleti. No defienden bien en los últimos tiempos, sin embargo, lo peor que tienen es la falta de confianza por los últimos resultados".

"Ha sido una victoria 'cholista': empieza con las paradas de Oblak y sigue con el buen hacer de Griezmann".

Antonio Romero: "Hoy Oblak, a diferencia de los últimos días, ha estado imperial. El Oporto ha sido muy superior al principio, y ahí él saca cuatro".

Zidane puede irse al PSG

Según Deportes Cuatro, el francés estaría planteándose aceptar la oferta del PSG para ocupar su banquillo.

Julio Pulido: "Estaría muy bien ver a Zidane en el PSG para ver su capacidad como entrenador".

Javier Matallanas: "Ernesto Valverde podría ser una opción para el PSG, ha rechazado ofertas por esperar algo así".

Mario Torrejón: "En el fichaje de Zidane por el PSG hay que tener en cuenta que él y toda su familia son marselleses, y este no es un detalle menor. Hay una rivalidad enorme entre Marsella y París".

Joao Felix quiere marcharse del Atlético

Según el diario As, el portugués habría pedido marcharse del Atlético de Madrid tras su mal arranque de temporada.

Jesús Gallego: "Tiene que buscar otro proyecto, porque en este no está funcionando por lo que sea. Se está perdiendo un futbolista maravilloso".

Javier Matallanas: "Todo arranca tras el partido de Mestalla, ya que Jorge Mendes se pone en contacto con el club para pedir su salida. El Atleti le ha dicho que siempre que traiga el dinero, le dejarán marcharse"

"El Cholo trae de vuelta a Griezmann para intentar forzar la salida de Joao Felix".

Pablo Pinto: "El Cholo prefiere perder a Joao Felix que a otros".

Mario Torrejón: "Lo de hoy no estaba para Joao Felix, entiendo que no haya salido".