"Ya le paso a los Galácticos...": Jabois avisa de cuál es el mayor riesgo que corre el Real Madrid este año

El Sanedrín Ilustrado analizó junto a Manuel Jabois y Ramón Besa las novedades tras la eliminación del Barça de la Champions League. Además, es semana de derbi y está en juego el campeonato doméstico, ya que el Real Madrid podría conseguir una diferencia de 13 puntos. Esto y mucho más, en El Sanedrín.

¿Puede el Madrid sentenciar LaLiga con este partido?

La diferencia entre el Real Madrid y el resto de los equipos en esta liga se está notando en la clasificación, puesto que en el mes de diciembre los de Ancelotti aventajan en 10 puntos o más a todos sus rivales. Sin embargo, Manuel Jabois explicó lo que ocurrió la última vez que los blancos tuvieron esa ventaja.

Manuel Jabois: “Una victoria del Madrid debería dejarlo claro. El Madrid ha ganado muchas veces la Champions con 12 o 13 jugadores, pero las ligas no se ganan así. Parece que Ancelotti lo ha conseguido. Si eso lo mantiene el Madrid debería poder administrar esa ventaja con cierta solvencia. La última vez con esa ventaja el Madrid de los galácticos se desplomó”.

Ramón Besa: “El Madrid no es un equipo que administre. Tiene la liga muy encarrilada y el Atlético es el único que le puede hacer cosquillas. Quizás la clasificación en Oporto les sirve para ir hacia arriba. El Madrid es capaz de sobrevivir a sus propias desdichas, como la lesión de Benzema”

La polémica con el acuerdo LaLiga - CVC

La organización presidida por Javier Tebas aprobó en una votación en el día de hoy la capitalización de LaLiga a través de un crédito otorgado por CVC. Ni Real Madrid, ni FC Barcelona, ni Athletic Club, ni Ibiza han querido formar parte de ello. La guerra está servida.

Manuel Jabois: “Existe un enfrentamiento ya muy arraigado. Es un acuerdo que no cuentan con el respaldo de los únicos tres clubes que no han bajado de Primera División. Es muy llamativo”

Ramón Besa: “No sé si puede ser muy bueno un acuerdo que no cuenta con Real Madrid y Barça. Cualquier cosa que se someta a votación entre Tebas y Florentino o Laporta acabará de esa manera. Se está convirtiendo en un tema personal. Es un pulso entre Tebas y ese grupo de directivos”

¿Veis al Barça fuera de los puestos de Champions?

Tras la debacle azulgrana en Múnich, Xavi y Laporta tienen muchos frentes abiertos vitales para el futuro del FC Barcelona. Si los blaugranas no consiguiesen entrar en los puestos de Champions, la situación sería muy dura deportiva y económicamente.

Ramón Besa: “El Barça todavía vive de la marca Barça, pero si no entra en Champions, la marca Barça se debilita. Debes entrar no solo por lo económico, sino que también por el prestigio. La situación y los contratos del FC Barcelona es imputable a la anterior directiva, pero el Barça tiene tiempo suficiente para recuperarse. Laporta tiene que buscar todos los medios para quedar entre los 4 primeros. Hay que dejar de decir que se va a ganar todo porque no se va a ganar nada”

El Mundial de Fórmula 1… ¿Quién es vuestro favorito?

Por último, Yago de Vega preguntó a los dos miembros de El Sanedrín Ilustrado acerca de la carrera en Abu Dabi que decidirá la clasificación final de Fórmula 1. Verstappen y Hamilton llegan empatados hasta esta última fecha.

Manuel Jabois: “Con Verstappen. La última carrera fue muy bonita”.

Ramón Besa: “Yo soy ferrarista y estaba totalmente a favor de Verstappen, pero lo que hizo en la última carrera me jodió bastante. Lo que ocurre es que, igual que ha pasado con grandes mitos, cada uno tiene su caballo ganador”.