"Lo peor no ha sido equivocarse", la decisión de la UEFA que podría favorecer al Real Madrid y la Superliga

La actualidad deportiva ha estado marcada por uno de los sucesos más extraños de la historia de la UEFA, ya que un error obligó a repetir el sorteo de octavos de la Champions League, repartiendo una suerte muy dispar entre los equipos españoles.

El sorteo de la polémica

La mañana tuvo una polémica inesperada: un fallo en el sorteo de octavos propició su repetición para el disgusto del Real Madrid.

Antoni Daimiel: "Creo que esto un oficinista con un blog lo haría mejor. La explicación que ha dado la UEFA, sobre un problema con el software, cuando había una persona eligiendo bolas...".

Axel Torres: "No comparto vuestra opinión: la peor decisión no ha sido equivocarse, eso puede pasar. Para mí es repetir entero el sorteo. En la primera eliminatoria no había ningún error. De esta manera evitabas daños colaterales".

"A UEFA no le interesa dar la imagen de perjudicar al Real Madrid. Habrá gente que piense que esto da argumentos para crear la Superliga. Si hubiese reanudado el sorteo, nadie se podría haber quejado".

Antonio Romero: "Creo que el Madrid está en su derecho y obligación: han tenido que ver claro que tenían pocas opciones de ganar. Me parece que no hay nadie que pensase que no tenía derecho del rebote"

Gallego: "A mí me cuentan que cuando el Madrid sabe que se va a repetir, manda una carta diciendo que no le parece justo porque no estaban afectados. A esa carta, la UEFA ni ha contestado".

La eliminatoria PSG - Real Madrid

El Real Madrid quedó en un principio emparejado contra el Benfica, pero tras el error le tocó el PSG, uno de los cocos del sorteo.

Axel Torres: "Benzema y Vinicius están mejor que Messi y Neymar. Mbappé está mejor que los dos. Pero individualmente, si se jugara mañana apuesto por el Real Madrid. Los centrales tienen mucha confianza, el centro del campo está siempre el mismo. Me transmiten mejores sensaciones el Real Madrid".

Villarreal - Juventus

El Villarreal ha salido favorecido de la repetición del sorteo tras su emparejamiento con el City, quedando encuadrada con una Juventus que, si bien es temible, es más asequible.

Antoni Daimiel: "El Villarreal ha demostrado mucho carácter en Europa. Creo que ante la Juve va a ser una eliminatoria muy táctica".

El cruce del Barça en Europa League

Sigue la mala fortuna para los del Camp Nou: en su sorteo de la Europa League le ha tocado el Napoli, el rival más peligroso de todos los posibles.

Axel Torres: "Al Barça ha tocado el peor rival. El Nápoles empezó muy fuerte y en las últimas jornadas le ha costado ganar. Creo que el Barcelona, cuando recupere a Pedri y Ansu Fati, va a ganar muchos partidos. Es un jugador definitivo que va a marcar muchas diferencia".