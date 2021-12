El duelo más esperado: Paquito Navarro y Ale Galán se enfrentan en El Larguero antes de jugarse el N.º 1

Este fin de semana tendrá lugar una cita histórica para el pádel mundial. Paquito Navarro y Martin Di Nenno buscarán arrebatar la primera posición del ranking a Alejandro Galán y Juan Lebron. Como si se tratase de la Fórmula 1, ambas duplas tendrán que superar las dos rondas previas si quieren enfrentarse en la final y jugarse el todo por el todo. Alejandro Galán y Paquito Navarro comentaron sus sensaciones antes del gran duelo.

¿Cómo estáis viviendo los días previos al torneo?

Paquito Navarro: “Lo peor es cuando entras a la pista y no te salen las cosas, pero lo importante es la motivación. Todos los cuadros son duros y no pensamos más allá del primer partido. Filosofía Cholo”

Ale Galán: “Después de un mes en el que los resultados no se han dado, estamos muy motivados y lo afrontamos con muchas ganas. Creo que llevamos entrenando todo el año para esto. Ha sido un año largo y vamos a intentar llevárnoslo en la última vuelta".

¿Notáis mucho la diferencia entre jugar sin público a con él?

Paquito Navarro: “El año pasado parecía prácticamente un entrenamiento. Lo bonito del deporte es jugar delante del público que disfruta. Nos impone bastante jugar ante 9 mil personas”

Ale Galán: “Madrid ha sido la capital del pádel y después de todo lo que hemos pasado con el COVID es muy bonito vivirlo con 10 mil personas"

¿Habéis tenido algún caso de COVID recientemente en vuestro entorno?

Paquito Navarro: “Si ha habido yo no me he enterado”

Alejandro Galán: “Por suerte no ha tocado, nos hemos cuidado"

¿Firmáis enfrentaros en la final por el puesto número 1?

Paquito Navarro: “Lo firmamos porque una final sería preciosa. La última vez que nos enfrentamos fue en Menorca y nos pintaron la cara”

Alejandro Galán: “Sería una final bonita y hace bastantes meses que no nos cruzamos"

¿Se podría decir que Paquito y Di Nenno han ido de menos a más y Galán y Lebrón de más a menos?

Paquito Navarro: “Nos costó un poquito encontrar la identidad, llegamos en un buen momento, pero somos conscientes de que las sensaciones no dan un resultado por si solas. Estamos preparados para todo”.

Alejandro Galán: “Creo que ha sido un año muy igualado. Este último mes no hemos conseguido adaptarnos a las condiciones, pero estamos entrenando a todo"

¿Sería posible verlos a los dos juntos como pareja?

Paquito Navarro: “Tengo un buen recuerdo del lobo y como los conozco tan bien, sé que no nos lo van a poner nada fácil. Aunque los dos jugamos en el mismo lado, no descarto cambiar a Ale al lado derecho”.

Alejandro Galán: “Estoy contento con Juan y queremos seguir luchando por todo.”

¿Qué es más difícil: aguantar a tu pareja sentimental o a tu pareja de pádel?

Paquito: La pareja de pádel, porque es lo mismo, pero encima no le quieres.

Alejandro Galán: “Por mi histórico es lo mismo. Es difícil porque convives como si fuese una pareja sentimental y saca lo peor de ti”.

Ciudad en la que habéis disputado un torneo que más satisfacción os ha dado

Paquito Navarro: “Córdoba”

Alejandro Galán: “Alicante. Tuve una perdida en mi familia y se lo pude devolver consiguiendo el título”.

Punto que más recordáis del año

Paquito Navarro: “”Por duración en el anterior torneo. 6 minutos 40 duró. Me daba tiempo a sacar al perro”.

Alejandro Galán: “Si hablamos del partido a partido, yo voy punto a punto y me quedo con el que sumo. Todos los puntos valen lo mismo”.