Hugo Sánchez, sobre el sorteo de la Champions: "Conociendo a Florentino Pérez, va a haber consecuencias"

Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid, se pasó por los micrófonos de ‘El Larguero’ para hablar sobre la actualidad del mundo del fútbol, especialmente todo lo que rodea al club blanco. El mexicano desveló asuntos como la conversación que tuvo con Florentino Pérez sobre Mbappé y Haaland, y también dio su opinión de otros temas.

Es el caso del sorteo de la Champions League del pasado lunes, que se tuvo que repetir tras unos errores de la UEFA. El Madrid pasó de enfrentarse al Benfica al PSG, y Hugo Sánchez considera que traerá consecuencias. "La imagen, el prestigio y la credibilidad cuestan mucho. Cuando hay actos como este lo primero que se pierde es la credibilidad. Esto va a tener consecuencias. Me gustó la postura del Real Madrid. No hay que sacar ahora la ira, pero conociendo a Florentino Pérez, va a haber consecuencias. Ojalá sean a favor del fútbol. Ojalá haya limpieza absoluta en todos los aspectos", opinó el mexicano.

📻⚽🇲🇽 Hugo Sánchez (@hugosanchez_9), leyenda del fútbol español



🇪🇺 "Ojalá que el sorteo no sea el inicio para hacer de lado al Real Madrid"



👔 "Todos queremos que las cosas sean limpias, si no habrá que tener VAR en las oficinas"



📹 La entrevista: https://t.co/4t88YXTT9r pic.twitter.com/YTYWJjWFgu — El Larguero (@ellarguero) December 16, 2021

Y es que el revuelo generado por el sorteo de Champions llega en medio de la intensa disputa entre Real Madrid y UEFA, con los blancos siendo los principales promotores de la Superliga. Sánchez, por tanto, solicita limpieza en las instituciones. "Los partidos no se disputan solo en la cancha. Obviamente esto influye como para que decisiones importantes, como el sorteo, sean raras. Ojalá esto no sea el inicio para hacer de lado al Real Madrid que, por medio de la Superliga, le están pasando estas cosas raras. Todos queremos que las cosas sean limpias, si no habrá que tener VAR en las oficinas".

Porque, preguntado sobre qué le parece la Superliga, el ariete mexicano se muestra abierto ante esa propuesta. "Son ideas buenas, todo lo que sea sumar es bueno. No hay que tomar decisiones dictatoriales. Las ideas que tienen otros, primero hay que respetarlas. Sirven para hacer competencia y mejorar lo que se está haciendo. Todo el tipo de competencia que pueda haber y que sea sin afectar", explica Sánchez.

Por último, volvió a cargar contra las instituciones, esta vez a raíz del último Balón de Oro, en el que a Hugo Sánchez le extrañó ver a Benzema fuera del podio. "Tenía los méritos para poderlo haber ganado. Hay cosas raras últimamente. No solamente en France Football, sino en la UEFA y en La FIFA. Tienen que corregir cosas. Espero que estén asesorando al presidente de la UEFA, se está perdiendo credibilidad. France Football es diferente, pero ganó un miembro del PSG y fue medio raro. Messi se lo merece, pero Benzema tenía méritos", sentenció la leyenda madridista.