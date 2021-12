La ministra de Educación advierte a la Generalitat: "Las sentencias judiciales deben cumplirse"

Hoy el Congreso ha dado luz verde a la nueva ley de Formación Profesional. Un texto que creó Isabel Celaá, pero que ahora saca adelante Pilar Alegría. La nueva ley pretende redimensionar el mercado laboral español porque el 48% de la población activa, unos 11 millones de españoles, no tienen reconocidas sus competencias profesionales. Por ejemplo, en Alemania la FP dual roza el 60% mientras que en España apenas supera el 4%. Así, España busca solventar el déficit de trabajadores con formaciones intermedias porque, según el Ejecutivo, en unos años se necesitará un 49% de trabajadores con este tipo de cualificación. De todo eso y más preguntamos a Pilar Alegría en Hora 25.

La salida de Castells

Mañana mismo el presidente va a hacer una declaración al respecto.

La falta de consenso con la ley de FP

Es una ley ampliamente demandada y, por tanto, creo que es una magnífica noticia que tantos grupos parlamentarios lo hayan aprobado y solo uno haya decidido salirse de ese consenso. No me gustaría darle protagonismo al PP porque no lo merece.

Hace unas semanas cuando se votó en la ponencia salió sin ningún voto en contra. Tendrá que explicar el partido por qué vota en contra de una ley que pretende mejorar la formación de sus trabajadores y mejorar la competitividad de sus empresas. Es una ley que ha nacido de un amplísimo consenso. Hemos trabajado por el consenso, desde que empezamos a trabajar esta ley. Se han aceptado casi la mitad de las enmiendas y la voluntad de consenso era clara. Cuando se comparte un objetivo es posible el acuerdo y el consenso y hoy el único que ha querido darle la espalda ha sido el PP

La FP en España

En el año 2030 vamos a necesitar un 50% de técnicos medios. Dentro del sector tecnológico se nos está demandando más de 300.000 nuevos empleos, nuevos perfiles y queremos dar una respuesta a esa demanda.

Una de las claves del éxito de esta ley es que toda la FP es dual. Una parte de su formación tendrán que realizarla en las empresas. Hay una FP general y una FP intensiva y esta segunda, al menos el 35%, se efectuará en empresas y además llevará coaligado un contrato. Este empuje a ese carácter dual ha sido una de las principales novedades. Se posibilita la coalición o unió de varias PYMEs que trabajen en varios ámbitos.

Las manifestaciones públicas de CEOE, Cepyme y demás sobre esto han sido de apoyo. Hemos intercambiado varias llamadas y me han dicho que seguían apoyando esta ley, su respaldo más absoluto y pidiendo que se ponga en marcha lo antes posible. No hemos indagado más, pero la sorpresa del cambio de voto del PP hoy ha sido extraña para todo el mundo. Son ellos los que tendrán que explicar el cambio de voto y sí que no deja de ser una lástima que para este país un partido que se dice de Estado no haya sido capaz de entender lo importante del apoyo a esta ley. Hoy es el primer paso, ahora va al Senado y volverá al Congreso. Quedan todavía unos meses por delante y ojalá el PP reflexione y sea capaz de subirse al consenso, al diálogo que se ha manifestado hoy en el Congreso.

La oferta de plazas de cualquier formación es una competencia que tienen las CCAA. A partir de ahí, hemos sido muy conscientes del aumento de demanda en los jóvenes y visto ese aumento el Gobierno ha apoyado la aprobación de más plazas para distribuirlas en las distintas comunidades.

El caso de Canet de Mar

Sin ningún tipo de dudas, condena y rechazo a cualquier tipo de amenaza o acoso a cualquier niño menor de edad. Creo que tenemos una responsabilidad absoluta las administraciones y los distintos partidos políticos de no meter a la escuela en las confrontaciones políticas. Hay que ser muy cuidadosos y proteger el bienestar de los menores y garantizar la convivencia. Estamos llamadas todas las administraciones públicas. En estos momentos se está aplicando ese 25% en esa aula donde cursa esta niña. He hablado con muchísimas personas para estar informada de lo que iba sucediendo en Canet de Mar.

Realizo y hablo de una manera cotidiana con todos los consejeros. Hace dos o tres días hablé con el de Madrid. Cuando conocí la situación de Canet llamé al consejero para trasladarle la colaboración del Gobierno en que se cumpliera la ley.

Tenemos la responsabilidad de cuidar la convivencia y sobre todo proteger a los menores.

Las clases de castellano en Cataluña y los anuncios de Aragonés

El programa de inmersión lingüística en Cataluña lleva ya un buen tiempo con un modelo exitoso. Es un modelo que razonablemente ha funcionado y es mejorable, pero para poder hacerlo tiene que partir con la misma premisa: que haya un amplio consenso. Cuando aprobamos la nueva Ley Educativa lo dejamos claro: que aquellos niños que se formen en comunidades autónomas con lenguas cooficiales tengan las mismas competencias que en otras comunidades. Ese es el principal reto y objetivo. Difícilmente podremos llegar a establecer consensos si utilizamos la lengua como un arma arrojadiza.

Desconozco cómo se va a ejecutar este anuncio. Las comunidades autónomas evidentemente tienen competencias, pero desconozco cómo va a poner en marcha este tipo de medidas que acabamos de escuchar.

Las sentencias judiciales se cumplen. No hay debate al respecto. En este momento el TSJC ha trasladado o trasladará una sentencia firme y la Generalitat debe cumplir. Espero que la Generalitat actúe con responsabilidad. Tengo que respetar los tiempos de la Justicia, pero las sentencias han de cumplirse. Eso es así y no tiene mayor debate. Las leyes orgánicas han sido aprobadas por mayoría absoluta y son de obligado cumplimiento para todas las administraciones y espero que la Generalitat actúe con responsabilidad.

El COVID en las aulas

El porcentaje de aulas confinadas es menor esta semana, pero evidentemente estamos conociendo ese incremento de casos de la misma manera que como sabe desde ayer empezamos la vacunación de los más pequeños y la respuesta va a ser muy positiva. Lógicamente nos corresponde continuar en esa política del cuidado. Vamos a continuar y sobre todo hacerlo bien para evitar que la educación pueda seguir siendo presencial.

La posible vuelta del emérito

Lo desconozco por completo.