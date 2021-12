Bieito Rubido: "En España los periodistas nos hemos acercado demasiado al poder, a la clase política"

40 años en el periodismo, 10 de ellos dirigiendo el diario ABC, ahora capitaneando una nueva aventura digital, 'El Debate', y acaba de publicar libro, 'Contar la Verdad', de Ediciones B, un relato muy crítico con este oficio. Bieito Rubido es un curtido periodista y hoy Aimar Bretos le pregunta acerca de la verdad en España, la crueldad de la profesión y más asuntos.

"En España los periodistas nos hemos acercado demasiado al poder, a la clase política. Y eso te acaba limitando. Yo digo que no es bueno que un periodista y un político sean amigos. El poder tiene muchos rostros y para jugar nuestro papel tenemos que tener una lejanía de ello", explica. Preguntado sobre cuál es ese poder con el que es más difícil lidiar, el periodista responde: "Yo creo que es más difícil el político. Se ensaña más. Es más sanguíneo".

"Una de las personas que fue más respetuosa con el periodismo en España fue Mariano Rajoy (...) No podemos decir que España no sea un país donde hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión de todo tipo. Eso no quiere decir que no haya interferencias por parte del poder político", señala.

Acerca de los mitos en las redacciones, Bieito Rubido sugiere: "Las redacciones han cambiado mucho. Son mucho más silenciosas, hoy el periodista se parece más a un empleado de banca que antes. No hay perfiles chocantes" y apunta a que ya "no existe periodismo de investigación, sino de filtración". "En España este periodismo es caro, lleva mucho tiempo y por regla general tiene un punto de neutralidad que no tiene el periodismo de filtración. Con este periodismo la fuente nunca es inocente. Tenemos en España policías que han utilizado a compañeros para hacer negocio", dice.

"Nosotros tenemos el mandato moral de ser rentables porque si no no somos libres", sentencia. "He comprobado que los muros de pagos no sirve, pero por ejemplo la radio ha demostrado que se puede vivir de la publicidad. Hay que ajustar el modelo a la publicidad", defiende. Por otra parte, sobre el músculo del periodismo y la remuneración, explica que "tenemos que lograr que el periodismo vuelva a ser una profesión bien remunerada".

Sobre su etapa al frente de ABC, Rubido afirma que solo guarda "buenos recuerdos". Durante estos años se produjeron grandes hitos de la historia reciente de España, entre otros la abdicación del rey Juan Carlos I. "Fue muy difícil" y añade: "El foco se ha puesto muy encima de Juan Carlos. A falta de que pongan pruebas reales en la mesa no hubo tantos desmanes. Era inviolable, evidentemente en algunas materias se pudo ir de las manos. Él fue el gran conductor de este país, de un país que venía de un régimen autoritario. Él contribuyó a que fuera un país democrático".