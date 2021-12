Por esta fechas nos gusta recontar lo que hicimos en todo el año y que más nos gustó. Pero, ¿qué pasa con lo que no hicimos? ¿Es que no tiene importancia, no cuenta? No borraste un par de cientos de fotos del teléfono, por ejemplo. No renunciaste a la pastilla de dormir. No regresaste a Roma. No condujiste a 200 por hora. No dejaste de fumar. O no fumaste el primer cigarro de tu vida. No te hiciste una analítica. No llevaste un diario. No tiraste los cojines viejos. No te acostaste temprano. No llamaste a un amigo que hace mucho que no ves. No bailaste. No comiste lubina. No pagaste la derrama. No besaste el doble o el triple. No escribiste una carta a mano. No evitaste la exageración. No vendiste el coche. No fuiste a una boda y montaste el número. No dejaste de mirar el móvil cien veces al día. No jugaste al billar. No organizaste tus libros.. No leíste a Cristina Fernández Cubas. No aprendiste a decir "no". No cambiaste las ruedas. No dejaste de mentir de vez en cuando. No hiciste mudanza. Ni siquiera pintaste el salón. No encontraste el título universitario. No le abriste la puerta a los testigos de Jehová. En fin, está bien hacer cosas, claro que sí, pero aún más tener asuntos pendientes, para acometerlos en cualquier momento.