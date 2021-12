"El Real Madrid está más tranquilo viendo por el retrovisor al Sevilla que a Barça y Atlético"

El Sevilla es de pleno derecho el competidor directo del Real Madrid en el campeonato de Liga. Así lo demuestra la clasificación y así lo ha ratificado esta pasada jornada el conjunto de Julen Lopetegui. El entrenador vasco prefiere quitarle hierro al asunto, tal y como comentó Antonio Romero en una 'Barra libre' que tuvo como invitado de lujo a Fran Ronquillo, periodista de la Cadena SER en la ciudad hispalense.

El narrador del Real Madrid, Antonio Romero, no se cree la candidatura sevillista por el trono de LaLiga y así lo ha justificado señalando directamente al hombre que hoy aseguró enfrentarse al "mejor Barcelona de los últimos años" en un elogio desmedido a los de Xavi: "El primero que no incluye al Sevilla como favorito en la liga es Julen Lopetegui. Hay un momento en el que el mensaje táctico deje de hacer efecto en la plantilla. No hay un solo mensaje en el que salga y diga que ahora sí es su momento. Es un error si no lo hace", afirmó para más tarde añadir: "Pienso, y creo que en el Madrid lo dice, que miran por el retrovisor y están más tranquilo si miran por el retrovisor a tres o seis puntos al Sevilla que si viesen al Atlético de Madrid o al Barcelona", aseguró.

Esta línea defendida por Antonio Romero también la sostiene Antón Meana que no ve comparación entre este Sevilla y el que tuvo Juande Ramos o incluso el de la pasada temporada. Por su parte, Fran Ronquillo apoya este pensamiento aunque con matices: "El Sevilla va muy justito, cada partido que gana es una batalla, una épica, y va derrapando ya", no obstante prefiere esperar a la vuelta del parón ya que los hispalenses recuperarán efectivos y se abre un mercado en enero, del que Monchi puede sacar mucho provecho.

La labor del director deportivo también fue comentada por parte de la 'Barra libre' que avisó de que este trabjao salió mejor en otras ocasiones. "Al Sevilla no le da porque Monchi, este año, algún pufo ha metido. De monchi solo se le escucha hablar cuando fichan 5 buenos... ¿Cuánto se gastó el Sevilla en el Papu, cuánto le paga, qué está haciendo en el Sevilla?", le recriminó al director deportivo del equipo sevillista.

En el lado opuesto del debate se encuentran los representantes de los perseguidores, que quieren ver en Sevilla su particular Checo Pérez y así desgastar ganar tiempo y recortar puntos al Real Madrid. "Creo que va a haber pelea", asegura el narrador del Atlético de Madrid, mientras que el del Barcelona se pregunta por qué no se incluye a los de Lopetegui en esta terna si de conseguir el triunfo frente al Barcelona mañana se podría poner a tan solo tres puntos del liderato.