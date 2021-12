'Caso Joao Félix': "Su entorno es muy tóxico, le dan una palmadita en la espalda y le dicen que es el mejor"

El Atlético de Madrid cayó contra el Sevilla el sábado pasado y dio un paso atrás por la lucha del título liguero en el que el conjunto hispalense podría plantarse como serio candidato a competir contra el Real Madrid, actual líder. Ante esta situación, la 'Barra Libre' de 'SER Deportivos', dirigida por Óscar Egido con la participación de Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Antón Meana, Lluis Flaquer y Fran Ronquillo, ha debatido si este es el peor Atleti que se recuerda desde la llegada del 'Cholo' Simeone al banquillo rojiblanco. Además del estado anímico del equipo colchonero, también han teorizado sobre qué pasa con Joao Félix, jugador que no termina de reencontrarse y volver al once titular.

¿Es el peor Atlético?

Miguel Martín Talavera: "Cuando encadenas tres derrotas consecutivas, que es algo que no habías hecho en 10 años con Simeone, está claro que si no es el momomento más complicado es de los más complicados. Además, cuando te metes en este tipo de dinámicas ya no te sale nada. Los jugadores se les ve asustados y con poca fe, hay mal rendimiento, malas decisiones, se junta un poco todo. Sinceramente las tres derrotas son muy distintas. El sábado no merece perder contra el Sevilla, el día del derbi tienes más ocasiones que el Madrid y no es capaz de que cada vez que te lleguen no te penalicen, y el día del Mallorca lo mismo, no te hacen ni cosquillas y al final pierdes 1-2. Esto no va de merecer, va de conseguir, y no está consiguiendo lo que tiene que conseguir el actual campeón".

Lluis Flaquer: "Es frustrante verle a 14 puntos del Madrid cuando se han jugado 17 partidos de liga. Uno desde Barcelona ve que el Barça tenía unas expectativas muy limitadas y es frustrante estar donde está, pero lo del Atlético no se lo esperaba nadie. Lo que duele es que el Barça esté como está. Al Barça le duele ver que está séptimo en la liga y está a años luz de poder competir con el Madrid".

¿Qué pasa con Joao Félix?

Antón Meana: "Podrían jugar mejor al fútbol. Y creo que no está suficientemente bien explicado el caso Joao Félix. Tiene que haber algo más fuerte de lo que nos dicen, no solo que no entrena al nivel que quiere Simeone. No es normal que, un jugador con ese talento y que cuando juega al fútbol lo demuestra, no tenga sitio en este equipo. Me sorprende y no me terminan de convencer las explicaciones.

"Creo que no se equivoca viniendo al Atlético y ellos no se equivocan traer a Joao Félix. Era un joven muy prometedor, se pagó mucha pasta por él pero yo sí creo que se podría hacer algo más por él. No puedes tratarle igual que a Correa o Carrasco, no porque sea mejor sino porque son diferentes. Cada jugador tienen su forma de ser, si te has gastado una pasta en él, 127 kilos, pues a lo mejor tienes que saber que esta gente necesita un trato especial".

Miguel Martín Talavera: "En enero no hay opción a que salga Joao Félix. Tiene mucho talento pero cuando ha perdido el sitio, en lugar de rebelarse, cuando sale en las segundas partes no lo hace nada bien y no se mata por volver al once titular más allá de poner una cara de acelga. Si no está al nivel hay otros compañeros que le han adelantado. Es lo que le pasa. Él y su entorno, que es muy tóxico, en vez de decirle que tiene que trabajar y que todavía no ha hecho nada en el mundo del fútbol por mucho talento que tiene, en lugar de eso te dan una palmadita en la espalda y te dicen que eres el mejor y que el culpable de todos tus males es el sistema de juego, el entrenador y los compañeros que no te la pasan... Yo creo que se equivoca".

"Los compañeros se cansan, el entrenador se cansa y todos se cansan. El que tiene que rebelarse y mostrar que es un figurón es Joao Félix. Se equivocaría si tu ves que el problema lo tiene todo el mundo menos tú. A lo mejor tienes que mirarte un poco al ombligo y pensar qué es lo que está ocurriendo. No la está rompiendo en Portugal que, jugandose la vida, jugó 14 minutos. Algún problema tendrá él y me da rabia porque es un pelotero descomunal, lo tiene todo para ser una estrella, tiene que plantarse porque es muy joven y decir que tiene que ser de los mejores futbolistas, currar y partirse el alma y no lo hace".

Lluis Flaquer, sobre Luis Suárez: "El primer año de Luis Suárez en el Atlético salió bien por esas ganas de demostrar al Barça que se había equivocado. Ahora se le ven más las costuras. Esos enfados ya se le veían en el Barça".