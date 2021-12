"No salgo ni un día de casa sin ponerme algo suyo": así gestiona Mariola Cubells la muerte de su mejor amiga

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, lamentablemente, todos tendremos a alguien que no podrá sentarse con nosotros en la mesa por mucho que queramos. El segundo capítulo de Profunda mente gira en torno a la gestión de la pérdida tanto en el día a día como en fechas tan señaladas con son las Navidades. Un viaje por las distintas fases del duelo en el que descubrimos cómo afrontar la marcha de un ser querido de la mano de tres invitados e invitadas que han pasado por esa situación.

Una de ellas ha sido la periodista Mariola Cubells, quien perdía a su "amiga del alma" Eva el pasado mes de abril después de luchar durante años contra distintos cánceres. Así lo contaba meses después en una columna para S Moda, donde reconocía que a día de hoy sigue llevando su ropa porque siente que es una de las maneras en las que se siente abrazada por ella. Un homenaje sobre el que ha querido hablar junto a Carles Francino.

"La ropa tiene memoria"

Después de que el periodista dudara sobre si sería capaz de vestir la ropa de un ser querido recientemente fallecido, Francino ha apuntado que, por norma general, tendemos a sacarla del armario cuanto antes. Sin embargo, la colaboradora de La Ventana asegura que llevar las prendas de su amiga Eva le resulta muy reconfortante: "Yo desde hace ocho meses y diez días no he salido nunca ni un día de casa, nunca, ni un solo día, sin ponerme algo suyo. Puede ser un anillo, puede ser un pañuelo, unos zapatos, una chaqueta... nunca. Y es una cosa que hago en cuando me levanto. Yo me levanto y hay algo en mi indumentaria que siempre es suyo.

Mariola Cubells entiende que a la gente le pueda parecer una banalidad. No obstante, ella reconoce que le parece algo reconfortante y una manera de rendirle homenaje a una persona muy importante en su vida que de repente ya no está: "La ropa tiene memoria. Borges decía que nuestras cosas nunca sabrán que nos hemos ido". Por esa misma razón, la periodista prefiere llevar su ropa para mantener vivo su recuerdo".

"No me parece nada frívolo, cada uno lleva el duelo como puede"

Sin embargo, Cubells reconoce que el hecho de llevar algo de Eva a la calle también le ha provocado venirse abajo en algunas ocasiones: "Cuando alguien me dice qué anillo tan bonito, porque los hacía ella, a veces me vengo abajo. Me ha pasado en maquillaje, en la tele. Ahora ya menos, pero al principio me venía abajo y me ponía a llorar". A pesar de ello, la periodista asegura que es lo que quiere seguir haciendo porque es su forma de hacerle un homenaje permanente: "No me parece nada frívolo, cada uno lleva el duelo como puede".

Por esa misma razón, la valenciana reconoce que sigue recordándola siempre que puede. También en redes sociales, donde sigue compartiendo momentos junto a ella: "A mí recordarla allí, contar cómo era, contar quién era y contar quién soy yo por ella, me reconforta". A día de hoy, Mariola Cubells explica que echa de menos a su amiga Eva principalmente en los momentos más banales de su vida: "La echo más de menos a la hora de compartir chorradas antes que en momentos trágicos. En la banalidad, cuando me pregunto por ejemplo de qué color me pinto las uñas, es cuando me descoloca muchísimo".