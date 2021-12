Carlos Boyero, sobre 'West Side Story': "No es mi película, pero sí es mi música"

Como estaba previsto la taquilla ha vuelto a reactivarse con el estreno de ‘Spiderman: No way home’, pero ha superado las expectativas y ha vuelto a las cifras prepandémicas. De momento, en Estados Unidos es el segundo mejor arranque de la historia. En España ha recaudado más de 9,3 millones de euros y se ha convertido en la película más taquillera de 2021. Para hacernos una idea de la magnitud del fenómeno, el pasado viernes, sábado y domingo fueron al cine 1,4 millones de espectadores, un número que no se alcanzaba desde enero de 2020, justo antes de la pandemia.

Nuestro crítico ya lo preveía el pasado miércoles, en la anterior Ventana del Cine. Y al conocer esta magnífica noticia a expresado que, aunque a él la película no le interesa nada, se alegra “de que la gente vuelva al cine y paguen una entrada”.

West Side Story, el primer musical de Steven Spielberg

Y de un éxito en taquilla, a un estreno que no ha convencido a la taquilla estadounidense. ‘West Side Story’ arrasó en 1961 con nada más y nada menos que 10 estatuillas. ¿Logrará convencer esta nueva versión de Spielberg?

West Side Story Duración 156 min. Dirección Steven Spielberg Guión Tony Kushner. Libro: Arthur Laurents. Musical: Jerome Robbins Reparto Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno

“Yo la vi de crio, pero ante todo me he pasado toda la vida escuchando la música que hizo Bernstein. El romanticismo de la historia a mí no me apasionaba ni entonces ni ahora. Lo que más me gusta con diferencia es la banda sonora”, comenta Boyero.

Esta es la primera incursión en el mundo de los musicales del director Steven Spielberg, “había tocado todos los géneros menos el western y el musical y él sabe aplicar toda esa sabiduría cinematográfica, pero compite con una película imborrable, el ‘West Side Story’ del 61”, sentencia el crítico.

En cuanto al reparto, todos tenemos en mente a dos actrices soberbias: Natalie Wood y, sin duda, el nervio puro de Rita Moreno. Spielberg rinde un homenaje con un papel a Rita Moreno. Pero Carlos Boyero, echa de menos a Natalie Wood, la María que todos tenemos grabada en la retina: “La chica a mí no me enamora, cosa que sí hacía Natalie Wood”, concluye Boyero.

‘Being the Ricardos’, lo último de Aaron Sorkin

Desde este martes está disponible en Amazon Prime la nueva película de Aaron Sorkin, 'Being the Ricardos', protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem. Cuenta la historia de la famosa serie de los años 50 'I love Lucy', se centra en una semana de rodaje en la que Lucille Ball y su marido, Desi Arnaz, se enfrentan a una crisis que podría terminar con sus carreras y su matrimonio.

Being the Ricardos Duración 132 min. Dirección Aaron Sorkin Guión Aaron Sorkin Reparto Nicole Kidman, Javier Bardem, J.K. Simmons

Para nuestro crítico este filme solo es un “bueno...” ,(con muchos puntos suspensivos), que termina afirmando que “a ratos resulta cansina”.

Aunque sí ve el marcado estilo de Sorkin que los adeptos al estilo del director de ‘El ala oeste de la Casablanca’ encontrarán sumamente atrayente. “Es un señor preocupado por la rapidez en los diálogos, porque las respuestas sean ingeniosas y brillantes”, comenta Boyero.

“Cuentan que él era un mujeriego y ella una mujer muy enamorada que se daba cuenta de que su matrimonio se estaba yendo a pique y mientras tanto hace reír a toda América”, explica el crítico. Aunque sin duda lo más sorprendente es la involucración de Lucille en la caza de brujas de la industria Hollywoodense de los años 50. “Ella había firmado su simpatía por el Partido Comunista, entonces el FBI trata de hacerle la vida imposible una mujer que era un icono absoluto”.

En cuanto al reparto, el crítico queda conforme, aunque vuelve a resaltar que el Bardem que más le gusta es el de ‘El buen patrón’.