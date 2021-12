Ayuso, defensora del 'hagan lo que quieran' y del autocuidado ante su irresponsable gestión

Hola, muy buenos días. No pasó nada ayer en la Conferencia de Presidentes que no imagináramos. Bueno, solo una cosa, que el presidente del Gobierno se apuntara a la tesis de la mascarilla en exteriores que defendían algunos presidentes autonómicos y que los científicos consideran un sinsentido. Mascarilla al aire libre que nos quitamos en cuanto entramos en un recinto cerrado para tomar algo o comer y que es donde hay más posibilidad de contagio. El propio presidente Sánchez tuvo problemas para dar una explicación concreta y se perdió, a preguntas de los periodistas, en los espacios abiertos, las distancias y los acompañantes.

Es cierto que la situación no es como en 2020, lo dijo Pedro Sánchez y lo avalan los datos, pero ante esta sexta y explosiva nueva ola de covid hay algunos problemas que están perfectamente detectados. El primero y principal, una sobrecarga insostenible de la atención primaria, pero también falta de test, de rastreadores, y también, porque no, peor gestión de la tercera dosis de las vacunas que de las anteriores. El refuerzo COVID a la Sanidad pasó a la historia, pero la pandemia sigue completamente viva, y sobre esto no hubo mucha novedad en la Conferencia de Presidentes salvo alguna declaración de intenciones por parte del Gobierno. Tampoco sobre medidas concretas que, en otras olas, se han demostrado efectivas y que, por ejemplo, en Cataluña se van a implementar.

Así que al final esta Cumbre quedará marcada por la mascarilla en los exteriores que, no es poco, porque al margen del debate científico que pueda sugerir, genera un debate político encabezado por el sector más irresponsable en la gestión de la pandemia. La ultraderecha e Isabel Díaz Ayuso, que se convierte, de nuevo, en la defensora del 'hagan ustedes lo que quieran' y del concepto autocuidado, como si los ciudadanos no llevaran casi dos años autocuidándose ante su irresponsable gestión.

Decíamos al principio de la pandemia que lo peor para sobrellevarla era la incertidumbre. De los responsables políticos se espera que trabajen para darnos certidumbre, y ayer Pedro Sánchez no consiguió transmitir esta certidumbre, más bien trasladó confusión, más allá del mensaje habitual, vacunas y prevención, importantes, sí, indispensables, sí, pero que no están evitando el mayor índice de contagios desde que empezó la pandemia. La clave está en cuánto tiempo conseguirán los hospitales mantener a raya la presión por el virus, porque la atención primaria ya ha colapsado.