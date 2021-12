Los expertos piden medidas más restrictivas: "Viene un tsunami de casos y hay que restringir aforos"

El experto en Salud Pública, José Martínez Olmos, cree que hay que esperar a la publicación del Real Decreto sobre la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores para conocer en qué casos concretos se deben llevar y en cuáles no para valorar el alcance de su efectividad de cara a frenar el avance de la pandemia; aunque valora el hecho de que se refuerce el mensaje de hay que protegerse con mascarilla. El Consejo de Ministros aprueba esta mañana la medida.

"Eché de menos que las comunidades plantearan medidas propias de restricciones según el grado de incidencia que marca el semáforo aprobado en el Consejo Interterritorial. Las comunidades han perdido una oportunidad de cara a frenar los contagios", ha explicado.

Martínez Olmos opina que las medidas actuales se quedan cortas: "Viene un tsunami de casos y hay que restringir aforos en cines, teatros, bares y también horarios. Sin olvidar las celebraciones que se acercan como las cabalgatas o las campanadas". El experto en Salud Pública ha explicado en 'Hoy por hoy' que son necesarias más medidas además de reforzar la vacunación y la atención primaria

En este momento 17 territorios están en riesgo muy alto de transmisión, y al menos 11 autonomías con sus UCI en el indicador de riesgo muy alto. España ha registrado en el último día más de 60.041 contagios, tras contabilizar casi 50.000 el martes, en un contexto de un fuerte aumento de la transmisión por coronavirus.

Martínez Olmos cree que el hecho de que los contactos estrechos vacunados no tengan obligatoridad de guardar cuarentena no contribuye a evitar el contagio en la sociedad. "Lo fundamental es que hay un colapso en la atención primaria y las comunidades tiene que añadir refuerzos. Me quedo con que cada 10 días se va a volver a reunir la Conferencia de Presidentes y probablemente haya que adoptar restricciones", insiste.

"Hay que saber utilizar e interpretar los test"

"Los test de antígenos son una buena medida, pero hay que saber utilizarlos e interpretarlos. "En la última semana ha subido un 20% la presión en la UCI y además hay que tener en cuenta que el colapso en la atención primaria afecta a muchas patologías, a pacientes con enfermedades crónicas", explica.

Martínez Olmos es partidario de que haya un comité técnico capaz de proponer medidas desde un punto de vista científico y que luego haya un debate político para adoptar las medidas según la incidencia del virus.

"En la UCI el 50% son no vacunados"

El jefe de Servicio de medicina preventiva y epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha explicado en 'Hoy por hoy' que en ahora mismo en la UCI, 20 de las 60 camas están ocupadas por pacientes COVID y que de ellos el 50% no se vacunaron. "Hay un 50% sin vacunar y son más jovenes. El resto tienen la pauta de vacunación completa, incluso la de refuerzo, pero son personas que tienen algún factor de riesgo".

Trilla cree que aunque la evidencia científica indique que la mascarilla en exteriores si hay distancia social no es necesaria, sí es importante trasladar el mensaje a la población de que la mascarilla es una medida efectiva en general.

El epidemiólogo opina como Martínez Olmos que las medidas aprobadas por la Conferencia de Presidentes se quedan cortas: "Se podría haber intentado reducir aforo de establecimentos e intentar que todas las personas estén vacunadas. No reduce el riesgo a cero, pero la vacuna sigue protegiendo frente a la enfermedad grave".