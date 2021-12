Diez discos para pasar otra cuarentena

En estas fechas muchas familias se han vuelto a ver encerradas en casa, privados de las vacaciones navideñas. No es nuevo, pero cada vez cansa más.

Para acompañar este encierro proponemos diez discos mágicos que nos harán compañía.

Una selección de discos de soul, rock, jazz que han dado forma a la historia de la música y que viene con la firma de leyendas como The Clash, Rubén Blades, Sam Cooke, David Bowie o Ella Fitzgerald.

The Clash | London Calling

El disco eterno de The Clash es buena compañía para cualquier momento de la vida. Volver a London Calling es un chute de energía que recarga las pilas y que te lleva de vuelta a otros tiempos, a tiempos mejores. Con este disco los ingleses tocaron el cielo realizando un manifiesto político y sonoro que resume su carrera y que resulta imposible de igualar.

Sam Cooke | Night Beats

Cuando Sam Cooke grabó este disco apenas le quedaban unos años de vida. Alejado de lo que se esperaba de él, Cooke registró un álbum inmenso repleto de belleza, emotividad y calidez. Una colección de canciones que captan su talento y el gran momento que vivía. Una joya poco conocida, pero tremendamente adictiva.

Buena Vista Social Club | Homónimo

La historia de este disco merece un libro, o un documental como el que grabó Win Wenders. La loca aventura de este grupo de viejos músicos cubanos olvidados por el mundo tiene una fuerza única. Su música, cargada de vida y jovialidad, conquistó el planeta y dio una nueva vida a ese estilo musical y a esas canciones que el tiempo había enterrado. Un álbum clave capaz de atraparte y llevarte lejos.

David Bowie | The Next Day

Durante dos años, un retirado David Bowie entró en un estudio de grabación de Nueva York junto a su amigo Tony Visconti sin que nadie en el mundo se enterase. Durante esos dos años dio forma a la que sin duda ha sido la gran sorpresa musical de este siglo. El regreso sin previo aviso de David Bowie en 2013, el 8 de enero, el día que cumplía 66 años. The Next Day muestra que Bowie nunca se fue, que seguía teniendo un talento único y es uno de los grandes trabajos de su carrera.

Rubén Blades | Siembra

Las letras de Siembra son la mejor crónica de la vida de los latinos en EEUU, un disco revolucionario que puso el mundo de la salsa patas arriba abriendo nuevas vías de comunicación en la música de baile. En sus canciones Rubén Blades introdujo el concepto de comunidad latina y Willie Colón lo hizo bailable. Esa combinación resultó perfecta y sus canciones transmiten una energía y una vibra que conmueven y abrazan.

Sharon Jones | Give the People What they Want

Sharon Jones fue funcionaria de prisiones y durante años cantó en bodas los fines de semana. Bien entrada en los cincuenta debutó en la música de la mano de Daptone Records y durante algo más de diez años fue una de las grandes figuras del resurgir del soul. En 2014, tras cuatro años alejadas de las tiendas, Jones regresó con Give The People What They Want, un disco poderoso y evocador que llegó tras superar un cáncer que acabó matándola. Con este disco Jones demostró su inmenso talento y la máquina bien engrasada que era Daptone.

Elvis Costello | My Aim is True

Cuando en la primavera de 1977 salieron los dos primeros singles de Elvis Costello el chico todavía tenía un trabajo regular, una vida normal y un sueño musical que parecía solo eso, un sueño. En verano de aquel año salió su primer disco y aquella colección de canciones convirtieron a Declan Patrick en una estrella y a su My Aim is True en uno de los discos de debut más recordados de la música.

Ella Fitzgerald | Ella & Louis

A finales de los años 50, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong grabaron tres discos juntos, tres joyas del jazz que juntaron a las más grandes estrellas de la época. En un momento en el que el jazz vivía una revolución constante en busca de nuevos sonidos, los dos grandes representantes del estilo clásico elevaron sus leyendas a una nueva dimensión creando unos discos con pocas pretensiones, pero llenos de una belleza hipnótica que tantos años después sigue vigente.

The National | Trouble Will Find Me

En el año 2013, The National publicó Trouble Will Find Me, un disco emocionante, perturbador y también repleto de grandes canciones. Aquel trabajo mantuvo esa línea ascendente en un grupo que había penado alejado del reconocimiento durante demasiado tiempo. Tres lustros le costó a los estadounidenses llegar al número 1. Más tiempo del que muchas bandas han durado. Esta colección de canciones tiene una capacidad evocadora dificil de igualar y una melancolía poderosa que muestran todo el talento del grupo y toda la fuerza de la voz de su cantante.

John Coltrane | Giant Steps

La música está repleta de tipos de enorme talento que vivieron deprisa y se fueron pronto. John Coltrane es sin duda uno de ellos, un visionario que en 1960 publicó uno de los discos más sobrecogedores de la historia del jazz. Giant Steps, el disco más poderoso de John Coltrane, fue el intento del músico de poner banda sonora a su tiempo, a su sentir, un proceso complicado y ambiguo que refleja la forma que tenía el saxofonista de entender el arte