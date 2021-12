Diez discos perfectos para días de frío

Hay canciones de verano, discos navideños, composiciones que nos llevan lejos y también álbumes ideales para escuchar en las noches gélidas.

El frío invita al recogimiento, al sofá con manta, a la chimenea, a las ventanas con lluvia. En ese ambiente hay discos que encajan a la perfección y que se convierten en la banda sonora perfecta para esos momentos.

Hacemos una recopilación de nuestros discos favoritos para los días de frío, álbumes a los que hemos dedicado programas que cuentan sus historias, explican sus canciones y de adentran en su contexto. Una lista con trabajos de Bruce Springsteen, Cat Power, Tom Waits o Joni Mitchell.

Compuesto en un momento de desesperación y creado en una cabaña en medio de la nada, el debut de Bon Iver es una joya. Esta colección de canciones melancólicas y evocadoras huele a campo, a otoño y a chimenea. Este primer paso en la carrera en solitario de Justin Vernon fue un punto de inflexión en su vida y el abandono y la soledad que muestran encajan con los paisajes gélidos de estos días dando algo de confort y muy buena compañía.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Bruce Springsteen grabó este disco en la soledad de su cuarto. No pensaba que sería un disco, en su cabeza era solo una maqueta que debía tomar forma junto a la E Street Band, pero finalmente el álbum salió tal cual. Su crudeza, las historias de esos personajes en el abismo y el sonido sucio de su grabadora de cuatro pistas lo convierten en un disco especial y en la mejor compañía para las noches invernales.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Resulta extraño escuchar a Nick Drake paseando por una soleada playa en verano. Su música, la de su último disco, remite a otros paisajes, a otros momentos. Grabado de noche y sin expectativas, esta colección de canciones capta el tormento y la soledad como pocos discos y muestran una oscura vulnerabilidad que resulta cautivadora y que encaja como banda sonora de esta época del año.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

La música de Joao Gilberto remite a Brasil, pero conecta con una melancolía que encaja con el hastío otoñal, con las hojas caídas, con paseos solitarios y recuerdos borrosos. Lejos de la alegría de la samba, este primer paso de la bossa nova invita a la ensoñación y al recogimiento. Es un disco perfecto para soñar con lo que ya no está, con ese verano perfecto de nuestra memoria.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

En días de frío nada calienta más que la voz rota de Billie Holiday. Cuando Lady Day grabó este disco su vida agonizaba y su futuro era oscuro. Su producción más costosa y arriesgada se acabó convirtiendo en su testamento musical. Sus canciones invitan a mirar por la ventana y dejarse ir. Pocas interpretaciones ofrecen tanto cobijo como las de este álbum cargado de dolor, belleza y desasosiego.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Los primeros segundos con ese piano triste de Ol’55 son la mejor muestra de lo que ofrece este disco, el primer paso de un Tom Waits que todavía no tenía claro cuál sería su camino en la música. Ajeno al personaje en que se acabaría convirtiendo, Waits se muestra vulnerable en este disco de chimenea y manta. Pocas experiencias más agradables que tirarse a un sofá mientras llueve y dejarse acompañar por estas canciones.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

No hay nada más evocador que el pasado, que la infancia, que esos días sin preocupaciones en las que el tiempo era tuyo y parecía eterno. En 2014 Ben Harper grabó esta joya junto a su madre, a dos voces, a corazón abierto. En este disco viajan juntos, madre e hijo, a esos días de la infancia, a esa casa familiar y a esos recuerdos. Escuchar este álbum es como ver un álbum de fotos en blanco y negro.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Los 14 primeros minutos de este disco son perfectos. Con apenas dos canciones Michael Kiwanuka te lleva lejos a un mundo donde todo parece helado, paralizado. La capacidad evocadora de este disco y de canciones como Cold Little Heart o The Final Frame son perfectas para olvidarse de todo, para disfrutar en casa de un humeante café caliente. La elegancia de este álbum bien sirve para cualquier época del año, pero quizá acompañe más en noches frías.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

El piano de The Last Time I Saw Richards es de las cosas más bonitas que hay en la música. Este disco de ruptura capta también el momento en el que otro amor nace y eso da al disco una profundidad maravillosa. Las mañanas frías de domingo son el escenario ideal para esta banda sonora melancólica y esperanzadora, la cima de la enorme Joni Mitchell.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Escuchar a Chan Marshall cantar Where is my love en una noche de invierno es una experiencia catártica. A veces la melancolía resulta terapéutica y la mejor compañía cuando nos sentimos solos. Otras veces es echar sal a la herida. Este trabajo de Cat Power, creado en un momento complicado de la cantante, es un trabajo especial que calienta como un trago de bourbon, pero al igual que el alcohol hay que saber hacer bueno uso.

ESCUCHA EL PROGRAMA | APPLE | SPOTIFY | IVOOX

Playlist con las mejores canciones