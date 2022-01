El empleo bate récords

España terminó 2021 con un mayor nivel de empleo que el que tenía antes de la pandemia: concretamente, con 362.613 ocupados más, y cierra el año con un total de 19.842.427 cotizantes y 3.105.905 desempleados, tras registrar 70.814 altas en la Seguridad Social en el mes de diciembre, lo que eleva el balance del año hasta los 776.478 nuevos empleos, según los datos hechos públicos este martes por los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Trabajo y Economía Social. Se trata de una caída del desempleo de un 20% en un solo año, la mayor de toda la serie histórica.

José Canseco, profesor de Recursos Humanos de EAE Business School, apunta en Hora 25 de los Negocios que "nos queda sendero que andar, porque, ahora, en los datos que tengamos en diciembre de la EPA que saldrá al final del mes de enero, yo creo que no van a ser tan positivos. Serán positivos, pero se prevé que no tanto. Este año en el que ya estamos, 2022, va a haber muchas quiebras de compañías, que ya no aguantan más, va a haber bastantes despidos en algunos sectores, pero por el contrario, es posible que los efectos de las sucesivas olas sean más leves, y eso, unido al optimismo del sector del turismo tira hacia arriba. Por tanto, es un momento de tanta volatilidad que es difícil prever lo que puede ocurrir, pero si tomamos buenas decisiones es posible que afiancemos hacemos esta recta, pero habrá piedras en el camino, habrá altos y bajos".

Datos que, han señalado desde el Gobierno, son “magníficos” y demuestran — ha dicho el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey — el “éxito de las medidas que hemos incorporado”. En esa misma línea se han pronunciado sindicatos y empresarios, que han aprovechado los buenos datos de diciembre para reivindicar nuevamente que el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo en materia laboral debe mantenerse intacto en el trámite parlamentario.

"Creo que la reforma que se ha hecho es una reforma evolutiva, hemos evolucionado la normativa laboral, hemos acomodado aspectos de la normativa laboral, no es un cambio tan dramático, tan importante como el que se había pretendido hacer, y es positivo, y los datos empleo por supuesto que son positivos, pero el mercado laboral español adolece — y es vox populi — de elementos como calidad del empleo. Vamos a ver si con esto lo conseguimos, pero hacen falta más cosas: agilidad del mercado laboral, tenemos un mercado muy rígido, y hace falta que la oferta de profesionales que sale al mercado el primer año después de la transformación y que la demanda de profesionales por parte de las compañías converja y que haya más colaboración. Si conseguimos hacer todo esto y reducir la tasa de temporalidad en la Administración Pública, vamos a salir muy reforzados " apunta Canseco.

Sin embargo, pese a tratarse de un buen dato que hasta la oposición ha tenido que reconocer, también tiene matices: como el hecho de que 102.548 personas se encontraban aún adscritas a un ERTE a finales de diciembre —concentradas fundamentalmente en el sector turístico, especialmente en agencias de viajes (con el 32% de sus empleados en esta situación) y las aerolíneas (con el 10%) — y, fundamentalmente, en lo que a temporalidad concierne: los datos muestran cómo el 30 de noviembre, se liquidan 110.776 trabajadores, pese a que el día siguiente, 1 de diciembre se contrata a 111.393 trabajadores; además, el 23 de diciembre, 54.745 trabajadores fueron despedidos. Así, estos datos demuestran el elevado número de contratos de un mes que se han realizado, y cómo esta contratación temporal llega a ser tan elevada que busca evitar pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores durante los festivos.