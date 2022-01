La cancelación del visado de Djokovic ha provocado todo tipo de reacciones en el mundo del deporte y se ha convertido en una de las grandes noticias deportivas del año, pese a que solo han transcurrido unos días. Tras anunciar que participaría en el Australian Open con una exención médica, el gobierno de Australia decidió cancelar la visa de Novak Djokovic tras 9 horas retenido en el aeropuerto debido a "irregularidades". Tras el recurso de los abogados del tenista, el serbio se encuentra en un hotel habilitado para este tipo de casos guardando cuarentena.

En Serbia las protestas se suceden y se ha convertido en un conflicto diplomático. Hablamos en el Larguero con el periodista serbio que mejor conoce a Novak Djokovic... Su nombre es Sasa Ozmo, trabaja en la televisión serbia y nos escucha desde Belgrado...

¿Cómo está Djokovic? ¿Cómo ha pasado el día de hoy?

"Creo que Djokovic no se siente muy bien. Su madre dijo que estaba en contacto con él y que estaba tratando de dormir, pero no podía, y su hermano menor Djorgie dijo que estaba estresado y cansado, pero lo hemos visto de buen humor también enviando besos y abrazos a los fans serbios que están fuera del hotel. Supongo que está en el hotel tratando de desconectarse de todo, pero dudo que lo haya logrado".

¿Son malas las condiciones de la habitación del hotel donde él está aislado? ¿Hay insectos?

Sí, sí, hay insectos, pero quiero decir que es lo mismo para todos allí en el hotel, solo creo que Djokovic no debería estar allí. En primer lugar, él pidió que lo pusieran en cuarentena con el resto de su equipo en un apartamento alquilado, pero esa solicitud fue denegada. Veremos cuánto tiempo más tiene que estar allí, el lunes o antes habrá una decisión.

¿El entorno de Djokovic piensa que Novak puede jugar el Open de Australia? ¿Qué porcentaje de posibilidades le das?

Ayer la gente no era muy optimista, tampoco es muy optimista ahora... Pero yo digo que hoy son menos pesimistas que ayer. Así que supongo que le doy un 50 por ciento de posibilidades de que pueda jugar en Australia.

¿Está en peligro la carrera de Novak Djokovic? Nueva York, Londres o París pueden establecer restricciones similares a las de Australia...

Sí, se puede decir que sí, que su carrera corre peligro. Hay algunas decisiones difíciles en futuro cercano para Novak porque realmente no creo que con lo que estamos viviendo con el virus un jugador profesional pueda competir sin estar vacunado. Djokovic tiene que tomar decisiones realmente difíciles.

La relación Nadal - Djokovic

Han sido muy repetidas las palabras de Nadal al término de su encuentro frente a Berankis: "Hay reglas y si no quieres vacunarte puedes tener problemas. Después de dos años en los que ha muerto tanta gente, pienso que la vacuna es el único modo de parar la pandemia. Me siento mal por él. Pero, al mismo tiempo, él sabía las condiciones desde hace meses".

¿Qué opinas de las declaraciones de hoy de Rafa Nadal?

He hablado de las palabras de Rafa en nuestro podcast, 'Sportklub', en televisión... y yo personalmente estoy de acuerdo con todo lo que Rafa ha dicho excepto con una cosa. Nadal conoce a Djokovic desde hace 15 años, han jugado partidos legendarios... incluso han organizado actos benéficos (de caridad) juntos, así que siento que tal vez Rafa podría haber salido un poco más en su defensa. Al menos con respecto al tratamiento que está recibiendo. No sobre su llegada a Australia y no con el asunto de la vacuna, lo cual yo entiendo completamente, y puedo decir que apoyo la postura de Rafa sobre las vacunas. Pero siento que él podría haber defendido a Novak un poco más, para decir que no está bien que le traten de esa manera. Realmente siento que podría y debería haber hecho eso.