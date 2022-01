La familia de Djokovic insiste que el tenista no violó ninguna ley: "Lo mantienen en cautiverio"

La familia de Novak Djokovic ha explicado en una comparecendia que el tenista serbio ha sido víctima de una "agenda política" en Australia ya que se le negó la entrada al país este jueves cuando llegaba para defender el título del Open de Australia. A Djokovic, de 34 años, se le concedió una exención médica de los requisitos de vacunación COVID-19 para competir en el primer gran torneo del año, aunque posteriormente ha sido retenido en la frontera. Ante lo que está viviendo el nº1 de la ATP, su familia ha asegurado que el tenista no ha violado ninguna ley ni norma de Australia en su intento de entrar en ese país y que la situación que encara es "el mayor escándalo deportivo diplomático de la historia".

Djokovic se encuentra ahora en un hotel de cuarentena en Melbourne después de que sus abogados consiguieron un acuerdo para que permaneciera en el país hasta una audiencia judicial el próximo lunes en la que espera anular la prohibición del gobierno federal sobre su entrada. "Lo mantienen en cautiverio. Están pisoteando a Novak para pisotear a toda Serbia y al pueblo serbio", ha dicho el padre de Djokovic, Srdjan, a los periodistas en Belgrado este jueves. El hermano del deportista, Djordje Djokovic, ha señalado que Novak no desea regresar hasta la decisión: "No quiere porque quiere justicia y es tratado como un criminal y no como deportista que no ha cometido ninguna infracción legal".

Djordje ha insistido en que su hermano ha sido privado de todas sus pertenencias mientras espera la decisión y ha asegurado que los demás tenistas que al igual que Djokovic recibieron la exención médica de la vacunación para poder participar entraron en Australia con los mismos documentos y que sólo le fue negada la entrada al número uno del mundo. Ha denunciado que Djokovic ha sido privado de sus maletas, portamonedas y todas las pertenencias excepto del teléfono móvil, al que tampoco pudo acceder durante varias horas en "la detención en el aeropuerto" cuando no pudo comunicarse ni con su familia. Djordje Djokovic ha explicado que el jugador "no puede ni cambiarse la ropa" en ese hotel de solicitantes de asilo en Melbourne donde lo instalaron las autoridades australianas, que calificó de "sucio", y dijo que las pertenencias le serán devueltas sólo a su regreso a Europa.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo ese mismo día que Djokovic no recibiría un trato especial. "Morrison y sus semejantes se han atrevido a atacar a Novak para poner a Serbia de rodillas. Serbia siempre ha demostrado que proviene de una nación orgullosa. Esto no tiene nada que ver con los deportes, es una agenda política. Novak es el mejor jugador y el mejor atleta del mundo, pero varios cientos de millones de occidentales no pueden soportar eso", dijo el padre del tenista.

Horas antes, Srdjan describió a su hijo en el sitio web de Telegraf como "el Espartaco del nuevo mundo que no tolera la injusticia, el colonialismo y la hipocresía". El padre del tenista describió a su hijo como "un ídolo, la luz al fondo de un túnel que no apagará la oligarquía política" occidental que "se cree que el mundo es suyo". Además, comparó al tenista con "Jesucristo, a quien crucificaron", y dijo que algunos intentan ahora "crucificar, humillar y echar de rodillas" a su hijo. Mientras que la madre de Djokovic, Dijana, describió la situación como "escandalosa". "Quieren cortarle las alas, pero sabemos lo fuerte que es", dijo.

La familia de Djokovic han mostrado los nueve trofeos del Open de Australia que ganó en el lugar de la conferencia de prensa, y agregó que organizarían una manifestación de apoyo frente al edificio del parlamento de Serbia en el centro de la ciudad.

Otras reacciones a la situación del Serbio

"Novak es una personalidad fuerte y emotiva, y lucha no sólo por sí mismo sino por todos en este mundo que defienden sus convicciones éticas y morales", ha comuncado el portavoz familiar en referencia a la oposición del deportista a la vacuna contra la COVID. Poco después de la rueda de prensa de la familia, decenas de personas se han concetrado en el centro de Belgrado, frente al edificio del Parlamento serbio, en apoyo a Djokovic. "Gracias porque mostráis el amor a Nole", ha dicho su padre Srdjan Djokovic a los manifestantes, utilizando el apodo con el que se conoce en Serbia al tenista. Los concentrados, entre los que había gente de todas las edades, gritaban "Nole, Nole", "Nole, te queremos" y "Nole, serbio, Serbia está contigo".

Uno de los primeros entrenadores del serbio, Niki Pilic, ha explicado a Reuters que la situación era "ridícula", y ha agregado: "La política ha interferido con los deportes aquí, como sucede tan a menudo". El exentrenador de Yugoslavia en Copa Davis, Radmilo Armenulic, ha dicho que Djokovic había sido tratado "como un delincuente". "Lo detuvieron en presencia de la policía. Fue retenido en una habitación durante ocho horas después de que el panel médico lo autorizara a participar en el Abierto de Australia", ha señalado Armenulic a Reuters. "Esta decisión, en mi opinión, refleja la anarquía y no el estado de derecho. Han tratado a Novak como a un criminal y un villano para evitar que gane su 21º Grand Slam".

En cambio, hay deportistas como el español Rafa Nadal que también ha hablado sobre la situación que vive el tenista serbio: "Si él quisiera jugar podría haberlo hecho sin problemas. Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero tienen sus consecuencias. No me gusta esta situación, y lo siento por él de alguna manera, pero conocía las condiciones desde hace meses. Se ha muerto mucha gente en todo el mundo y lo que nos dice el personal médico y todos los gobiernos y organizaciones de salud es que la única manera de parar esto es la vacunación y si estás vacunado, no tienes ningún problema para jugar aquí, repito. Uno puede buscar maneras de jugar sin hacerlo, pero aquí se tienen que seguir unas reglas".