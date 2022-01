A quién no se le escapa un «joder» de vez en cuando. Por qué Emmanuel Macron iba a ser menos que nadie. En su boca, diciendo que le apetece joder a los no vacunados, suena natural, vulgar y apropiado. Perfecto. Recuerdo que mi hija lo usó por primera vez a los tres años. Me quedé de piedra al oírla. Llevábamos dos horas viendo Bob Esponja, así que le pedí unas diez veces que cambiase de canal. «Que no, joder», respondió a la última. Miré el reloj para fijar con exactitud el momento, y después estudié a la niña de reojo, muy serio, aunque casi le aplaudo. ¡Había utilizado el «joder» de maravilla! Supongo que tu primer «joder» es una pequeña conquista que posee algo de inmaculado, resplandeciente y exacto. Después, con el uso, la palabra pierde esplendor, hasta que un día alcanza una decadencia popular, con gusto por la repetición, cuando vas diciendo «joder» por todo, algunos días desafortunadamente. Pero hay siempre un momento en que la palabra encaja en el aire a la perfección, cuando la realidad te harta y ya no puedes más, y dices justo lo que hay que decir. Por supuesto, al minuto aparece el coro de los ofendiditos replicando «eso no se dice». Desde luego que se dice, joder.