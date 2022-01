"Sabes que si juega Nacho o Lucas lo harán bien, pero él ha salido y sus minutos han sido un desastre"

El Real Madrid dio un golpe de autoridad al vencer al Valencia por 4-1 en una apasionante noche de fútbol en el Santiago Bernabéu. Benzema y Vinícius fueron las notas más positivas del choque, ya que ambos forman una de las asociaciones más determinantes en todo el fútbol a nivel mundial.

A pocos días para celebrarse la Supercopa de España, los de Ancelotti llegan con el cartel de favoritos, pero para alzar el trofeo deberán eliminar a Barça y después, en la final, a Atlético de Madrid o Athletic. Descubre la situación actual del Real Madrid de la mano de los analistas de la Cadena SER:

Análisis del Real Madrid 4-1 Valencia

Julio Pulido: "A mí no me parece penalti, pero me parece exagerado centrar todo el análisis del partido en esa jugada. Un equipo como el Valencia no puede entrar hablando así de 'robo', creo que se equivoca gravemente".

Fran Guaita: "Estará consultado previamente. El Valencia tiene poca autoridad moral porque lleva 300 días con las redes capadas. Para mí es un tuit desafortunado. Donde creo que hay que ir es al protocolo del VAR. Puede haber contacto, pero es que no es penalti".

Mario Torrejón: "Para mí tampoco es penalti, pero yo me lo hubiera tragado igualmente. Es difícil interpretarlo como penalti de VAR. Lo que sí creo es que no es ningún robo".

Antonio Romero: "Desde el campo no es penalti, ni a tiempo parcial ni a ningún tiempo. SI fuera aficionado del Valencia, yo estaría más mosqueado con la acción en la que Hernández Hernández no se atreve a expulsar a Casemiro".

Julio Pulido: "Tenemos que desterrar frases como las de que todo esto estaba preparado a lo largo de la semana para el Real Madrid. Muy pocos pueden sostener que los blancos han ganado por un robo. No creo que piquen en esa historia".

Benzema y Vinícius, la asociación perfecta

Antonio Romero: "Juntos son la pareja más desequilibrante del fútbol mundial. Uno es la verticalidad y el desborde. Benzema tiene eso y además es el pegamento con el resto de jugadores. Es el espejo en el que se miran los jóvenes del vestuario. Ha habido veces en los que Benzema era un poco indolente. Ha pasado de ser futbolista muy bueno a ser leyenda del Real Madrid".

Mario Torrejón: "De Benzema, jugar doce temporadas consecutivas en este club ya es muy grande. Meter trescientos goles con el equipo se dice pronto. Es un argumento para comprar una entrada".

Julio Pulido: "Hay un momento de inflexión en la carrera de Benzema: la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Ahí Benzema adquiere una madurez y un liderazgo dentro del equipo, que le llevan a hacer los mejores años desde que está en el Real Madrid".

Las dudas en algunos futbolistas del Real Madrid

Antonio Romero: "Hay puestos en donde es evidente. Camavinga es un futuro gran jugador y de momento está muy verde. Hoy se ha jugado la roja. Sus quince minutos han sido un desastre. Tiene algunos suplentes de seguridad, pero otros no le dan".

Julio Pulido: "Camavinga empeora cuando juega los quince minutos finales. Sale acelerado con muchas ganas de demostrar y así comete errores".

Mario Torrejón: "Me ha recordado a cuando Ancelotti quería poner de '5' a Kroos en su primera etapa en el Real Madrid".

¿Es el favorito para ganar la Supercopa?

Antonio Romero: "El Real Madrid es el que mejor llega de los cuatro. Es muy favorito contra el FC Barcelona en fútbol".

Mario Torrejón: "El Athletic se ha reafirmado en que pueden jugar de otra manera, pero creo que hay diferentes cuerpos entre el Real Madrid y los demás".