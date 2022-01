Benzema, Ansu Fati, Vinicius, Ferran Torres, Gavi, Modric... Casi todos insistimos en los mismos nombres en la previa del Clásico de la Supercopa de España que se disputará este miércoles a partir de las 20:00. Sin embargo, Álvaro Benito ha sumado a la lista otro: el de Marco Asensio.

El comentarista de la SER explicó la pasada noche en El Larguero que el atacante balear se está rebelando: "Parece que Marco Asensio está conquistando su puesto por fin, deja mejores sensaciones. Le ha costado mucho después de la lesión y parecía que se estancaba su carrera, pero se nota la pequeña rebelión en él. Todavía tiene que soltarse más. Verle dar un volantazo y rebelarse contra esa situación es muy bueno".

Sin embargo, Ancelotti, en rueda de prensa, abrió la puerta a dar descanso a Asensio: "Carvajal es una duda... La banda derecha también, si meter a Rodrygo por Asensio, por meter algo más fresco... Son las únicas dudas que tengo".

Asensio fue uno de los mejores en el partido del pasado sábado contra el Valencia (4-1), en el que disputó los 90 minutos y alborotó continuamente la defensa rival.

La apatía de Hazard

Antón Meana informó en El Larguero que Hazard no estuvo al mismo nivel que sus compañeros en el entrenamiento que realizó el Real Madrid en Riad este martes, el último antes del Clásico. "Lo más llamativo del entrenamiento del Real Madrid (a puerta abierta) ha sido ver muy, muy apático a Eden Hazard. Sin ganas de reivindicarse, sin participar prácticamente en las bromas del equipo, como si no quisiera demostrar que tiene ganas de jugar de inicio", explicó.

La opinión de los narradores

Antonio Romero y Lluís Flaquer contarán a los oyentes de la SER el Barcelona - Real Madrid que comienza este miércoles a las 20:00. En El Larguero dieron su opinión en la previa del partido.

Antonio Romero: "No recuerdo un Clásico tan desfavorable para el Barça. El Real Madrid tiene una oportunidad histórica para pegarle un buen repaso al Barcelona si es capaz de jugar como viene haciendo. Yo tengo una duda: los blancos le han pasado por encima a los equipos que le han querido jugar al fútbol y se le han atragantado los contrarios. No sé si el Barça de Xavi sabrá jugar así. Tengo la intuición de que ese no será el plan de partido".

Lluís Flaquer: "No me imagino otro Barça que no sea el protagonista y el que quiere tener el balón. Se espera que sea un equipo reconocible, y eso pasa por tener la posesión del balón, asumiendo el riesgo de que el Real Madrid se siente cómodo con espacios. Al Barça desde Barcelona se le pide un paso al frente. Es una pena que no haya más días de margen viendo que ya van recuperando jugadores".