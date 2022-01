Mario Torrejón: "Cuando el Barça ha olido sangre ha reventado al Madrid, y el Madrid no lo ha hecho"

El Real Madrid se impuso al FC Barcelona en la prórroga gracias a un gol de Fede Valverde (2-3) y se ha metido en la final de la Supercopa de España, que disputará el domingo frente al vencedor del Atlético de Madrid - Athletic Club de este jueves.

Sin embargo, algunos tertualianos del Sanedrín lamentaron el partido del Real Madrid. Fue el caso de Mario Torrejón, que opinó: "Entiendo que el Real Madrid de Ancelotti no haya cambiado el libreto contra el Inter, cuando no se jugaban nada, pero hoy ha sido muy decepcionante. Lo que ha diferenciado a ambos equipos en los últimos tiempos es que, cuando el Barça ha olido sangre, ha reventado al Madrid y nunca al revés".

MIguel Martín Talavera, por su parte, argumentó: "Visto el partido, pienso que ambos equipos tienen razones para enorgullecerse y preocuparse".

Diferente punto de vista tuvo Jesús Gallego, que aseguró que "si el Madrid llega a estar más acertado en las contras y el palo de Benzema va dentro, al Barça le hubiesen caído seis".

El enfado de Ancelotti con Piqué

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti explicó en rueda de prensa su discusión con Gerard Piqué en la prórroga como resultado de que el Barça no tirase fuera el balón en un momento en el que Vinicius quedó tendido en el césped con problemas musculares. "Estaba enfadado con él, le he dicho que tenía que tirar el balón fuera, igual que lo hemos tirado nosotros en la primera parte. Él me ha dicho, 'nosotros nunca tiramos fuera el balón'. Le he dicho, 'perdona, no lo sabía'. Es respetable si quieren jugar y no dejar salir el balón, está bien, lo importante era saberlo, pero no lo sabía", dijo.

Antonio Romero: "El Real Madrid tiene un problema"

El narrador del Real Madrid en Carrusel Deportivo, Antonio Romero, señaló que los blancos tienen "un verdadero problema" e incidió en la importancia de rotar. "Lo decía Pedja Mijatovic, y más allá de lo que haya pasado en el partido, hoy Ancelotti los ha reventado. El Real Madrid tiene un verdadero problema y no lo tiene solo arriba, también lo tiene en el medio del campo. Tú no puedes estar en los partidos que te vienen en primavera, que es cuando realmente te juegas la temporada, solo con tres cambios. Porque ahora mismo solo tiene tres cambios, más Lucas y Nacho, que te pueden cumplir. Al final Ancelotti solo confía para cambios en Valverde, Camavinga y en uno de los dos que no te juege: o Rodrygo o Asensio. Creo que alguien en el Real Madrid, ese alguien es Ancelotti, y creo que también apoyado por el club, tiene que hacer que jugadores como Marcelo, Hazard, Isco o Bale sean capaz de enchufarse de aquí a final de temporada, aunque sea para jugar 15 ó 20 minutos, porque si no, los va a reventar", explicó.