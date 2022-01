La polémica del día

Los restos del Partenón que están en el Museo Británico deben volver al Partenón. La petición, de una lógica pétrea, no la ha realizado en esta ocasión el Gobierno de Grecia, que viene reclamándolos desde que la actriz Melina Mercuri fue ministra de Cutura; ni la Unesco, que también se ha pronunciado sobre la conveniencia. En esta ocasión ha sido el periódico británico The Times. Y tiene doble valor. Por venir de donde viene y porque durante medio siglo este diario londinense ha sido férreo defensor de lo contrario. “Pero los tiempos y las circunstancias cambian. Las esculturas pertenecen a Atenas y deberían regresar allí”, afirma ahora el periódico.

El debate sobre dónde deben estar algunas piezas expatriadas en museos extranjeros, en su día malvendidas o directamente expoliadas en época colonial, no es nuevo. Y las opiniones no son unánimes, no solo entre reclamantes y reclamados sino también entre los expertos. Seguramente cada caso debería considerarse individualmente, porque un criterio general contribuiría al vaciamiento de muchos museos que, por sí mismos, tienen tanto valor cultural como las obras que acogen. Pero si el universo museístico se plantease el reto, pocos casos merecerían menos dudas que el retorno a la Acrópolis de, entre otras piezas, la mitad de los 160 metros de friso que Fidias diseñó para la Acrópolis hace 25 siglos.