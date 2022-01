'El Sanedrín Ilustrado' volvió a juntar a Ramón Besa y Manuel Jabois en El Larguero. En esta sección, los dos periodistas analizaron la polémica creciente por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí. Además, analizan la final en la que se enfrentarán Real Madrid y Athletic Club y su camino hasta llegar al partido por el título.

Las palabras de Rubiales

El presidente de la Federación charló con Manu Carreño el pasado jueves en El larguero y dejó varios titulares que no han sentado bien en el aficionado promedio español. "Lo que estamos haciendo aquí es ayudar mucho al desarrollo de las mujeres en el fútbol" fueron algunas de las palabras de Rubiales.

Manuel Jabois: "Me parece tremendamente hipócrita. Tú vas allí por dinero. No tiene ningún sentido. No puedes decir que las mujeres deben tener los mismos derechos durante los cuatro días que estamos nosotros ahí. Es una tomadura de pelo. Es un ejercicio de escaparatismo y propaganda. Hay una competición de este calibre y no se van a imponer las medidas más duras mientras están los cuatro clubes allí. No hay que justificarlo, hay que decir que se va por dinero".

Ramón Besa: "Entiendo que si la Federación tiene que hacer una versión allí pues muy bien, pero dejémonos de clasecitas de políticas. Una cosa es favorecer la inversión y otra es la afición. Si la Supercopa se hubiese celebrado en una ciudad española se hubiesen llenado. Clases de política las justas. No hagamos ni cinismo ni demagogia con la Supercopa en Arabia como hizo Luis Rubiales anoche en El Larguero",

¿Qué sensaciones deja la Supercopa?

La Supercopa de España cambió de formato hace tres ediciones. Ahora, con semifinales y final entre los campeones y subcampeones de Liga y Copa del año pasado, el Barça se midió al Real Madrid y el Atlético al Athletic. Los bilbaínos lograron el pase a la final igual que lo hizo el conjunto de Carlo Ancelotti, pero pese a los dos grandes partidos, los ojos estaban puestos en las gradas.

Manuel Jabois: "Esto en cualquier estadio España se hubiese llenado. Hasta en el Real Madrid, Barcelona se notó un ambiente de pretemporada. Yo creo que es un error y muy hipócrita. En cuanto a lo futbolístico el Real Madrid tenía que haber matado el partido antes. Después del primer gol pensaba que iba a ser bastante más fácil. Tenía la sensación de que iba a ganar pase lo que pase, pero no puedes olvidar que es el FC Barcelona. El Madrid debe ganarle con más facilidad al FC Barcelona"

Ramón Besa: "El Barça no debe renunciar a la autoestima. Podemos buscarle pies al gato, pero opino que el partido del Barça se explica por jugar bien. El equipo tiene una buena camada de jóvenes y ahora es Xavi el que tiene que lograr una comunión en el vestuario y ver como funcionan con los más veteranos. Considero que el Barça fue muy honesto, sabía que iba a morir si jugaba así contra el Real Madrid y murió. Esta vez acabo perdiendo, pero descubrió una manera de perder dejándolo todo. El Barça es un club que percibe bien la derrota. Están acostumbrados. Respecto al Madrid es un equipo muy hecho. En la otra semifinal más que del Atlético de Madrid se habla del Cholo. La crítica es mucho más dulce que la que recibe el Barça. La gente confía en que salga adelante, pero si miramos la temporada de ambos equipos, no es mucho mejor la del Atlético".