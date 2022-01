Recordando a The Ronettes

Esta semana ha muerto Ronnie Spector, voz de The Ronettes, y por ello dedicamos este Sofá Sonoro a recorrer su viaje musical desde el salón de la casa de su abuela en Harlem hasta el Rock and Roll Hall of Fame.

Tras unos inicios complicados con el sello Colpix, donde no consiguieron grabar ningún sencillo de éxito, el viaje de la banda cambió en 1963 cuando Phil Spector grabó con ellas Be My Baby, una canción que llegó al número 1 y que las convirtió en estrellas. Un año después el trío viajó a Reino Unido teniendo a los Rolling Stones de teloneros y a los Beatles como invitados a sus fiestas.

La aventura del grupo no duró demasiado, en 1967 se separaban tras un gira por Alemania y con problemas tanto internos como externos, con ese Phil Spector negándose a editar sus grabaciones.

A pesar de la breve trayectoria la huella de The Ronettes en la música es profunda e importante. Marcaron a las bandas de la Invasión Británica, a músicos del punk como Joey Ramone e incluso, ya en este siglo, a estrellas como Amy Winehouse.

Por todo ello dedicamos este programa especial por la muerte de Ronnie a recordar la historia del grupo con los reportajes de Lucía Taboada, Igor Paskual y Mario Tornero.

The Supremes: la historia de las chicas que desafiaron a The Beatles

Entre el verano de 1964 y la primavera de 1965, The Supremes consiguieron cinco números 1 de forma consecutiva en EEUU cambiando el rumbo de la música negra. El pasado 8 de febrero murió Mary Wilson, una de las tres voces de aquella aventura fantástica, y por ello dedicamos este Sofá Sonoro a recordar el viaje de estas tres chicas de Detroit que hicieron frente a la Beatlemania.

Irma Thomas y el regalo envenenado de los Rolling Stones

Toda ciudad tiene sus santos, sus patrones, sus vírgenes. En Nueva Orleans esas figuras las representan músicos. En la ciudad del delta se puede discutir si reinó más Louis Armstrong o Profesor Longhair, si tuvo más peso Dr John o Allen Toussaint, lo que nadie discute es que la reina de la ciudad es, fue y será Irma Thomas.