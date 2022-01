"Es su única opción": el factor clave que debe preocupar al Real Madrid en la final frente al Athletic

El Sanedrín analizó la final de la Supercopa que medirá al Real Madrid frente al defensor del título, el Athletic Club. Los vascos tratarán de hacer saltar la sorpresa pese a que los números no le son favorables para ellos. Este año los de Carlo Ancelotti ya les han vencido en dos ocasiones, pero al Athletic se le abre una posibilidad si consigue llevar el partido a su terreno. Además, los miembros de la mesa también analizaron el incidente ocurrido en el Betis - Sevilla.

Las sensaciones en la previa

El Athletic Club ha demostrado que es un equipo que puede dar la sorpresa a cualquiera. Lo demostró ante el Atlético de Madrid remontándole un partido al vigente campeón de liga gracias a la estrategia a balón parado. Esa podría ser una de las claves del encuentro según El Sanedrín:

Antonio Romero: “Recuerdo el último partido. Fue uno de los mejores de la temporada. El Athletic no le perdió en ningún momento la cara. La experiencia dice que el Madrid es favorito, pero no me fio de este Athletic”

Julio Pulido: “Veo al Madrid favorito. La única opción que veo para el Athletic es que el partido se vaya largo. El otro día vi al Madrid castigado físicamente. Si es a 90 minutos creo que se lo llevarán los blancos”.

Iñigo Markinez: “El otro factor que podría ayudar al Athletic es la estrategia. El otro día funcionó muy bien”

Aitor Larrazabal: “Hay que ponerle corazón y competir. El entrenador prepara los partidos muy bien y vamos a ver si puede ser ese partido largo que no quiere el Real Madrid. Creo que el Madrid es superior”.

¿Juega el Real Madrid únicamente al contraataque?

Antonio Romero: “Está temporada frenar el contraataque del Madrid es muy difícil. El Athletic tiene que decidir entre presión alta o esperar un poco más atrás. Para hacer lo que hace el Real Madrid es muy difícil, y si quieren desactivarlo deben tener muchas piernas”

Julio Pulido: “Me hace gracia esto del Madrid juega al contragolpe. Ese recurso lo utiliza el Real Madrid, pero esa no es su única manera de ganar partidos. No estoy de acuerdo en que el Madrid se quedan esperando atrás”

Las claves del Athletic

Iñigo Markinez y Aitor Larrazabal nos destacaron cuáles pueden ser las claves de este partido para el conjunto vasco. Uno de los grandes nombres propios puede ser Nico Williams, que pese a salir del banquillo en las semifinales, se espera que pueda partir de inicio.

Iñigo Markinez: “Los datos dejan bien claro que el Athletic compite. Es un equipo que saca colmillo y sabe estar en el campo. A muchos les gustaría jugar la final”.

Aitor Larrazabal: “Todos pensábamos que Nico Williams iba a ser titular ante el Atlético de Madrid. Opino que su momento es este. No soy de tener revulsivos, si están bien y sin buenos deben jugar desde el principio. Los chicos deben tener la madurez suficiente para enfocar este tipo de partidos”

El incidente en Sevilla

Tras la lamentable agresión sufrida por Joan Jordán en el terreno de juego, se abre el debate de como mejorar la actitud de los aficionados dentro de los campos, Los miembros de El Sanedrín apuntan a los controles de seguridad y a todos los responsables de fomentar estas actitudes.

Antonio Romero: “No entiendo que te paren una botella de agua en la entrada y puedas pasar una bandera. Creo que los controles no son tan fuertes en determinadas zonas como deberían ser”.

Julio Pulido: “Es una noche tristísima para el fútbol español. Entiendo que es complicado dar el partido por perdido al Betis porque la mayoría de afición no tienen la culpa, pero algo se ha de hacer. Pueden pensar muchos que es injusto, pero algo tiene que cambiar.

Larrazabal: "Condeno todo lo ocurrido y algo tiene que cambiar. Esto ya pasó en 2008 al Athletic. Hay entrenadores que fomentan este tipo de situaciones de encontrarse con los radicales. Esto es un desacierto total. Esto perjudica notablemente al fútbol español".