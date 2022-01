"Ha vuelto a desaparecer del mapa": el jugador del Real Madrid que supone un problema para el club

'El Sanedrín' de futbolistas analiza la resaca de la victoria del Real Madrid en la Supercopa. Mientras, sigue habiendo dudas por los movimientos que hará el Barça en este mercado de invierno.

La situación de Hazard en el Real Madrid

El belga, tras un par de partidos en los que parecía recuperar algo de su nivel, ha acabado desapareciendo de las alineaciones de Ancelotti.

Álvaro Benito: "Ha sido raro, tuvo dos partidos de titular e hizo buenos partidos. Te hacía ser optimista, pero ha vuelto a desaparecer del mapa".

Kiko Narváez: "Quizás está mermado psicológicamente. Yo creo que él en los entrenamientos ve a los jóvenes, a Vinicius, y piensa 'yo ya no estoy para esto'".

Raúl Ruiz: "Por todo lo que cuentan de Hazard, es un gran compañero y profesional, por lo que me sorprende que esta sea su situación".

La victoria del Real Madrid en la Supercopa

El Real Madrid venció en la Supercopa, dejando al conjunto blanco en un momento muy dulce de cara a enfrentar

Álvaro Benito: "Las sensaciones con el Madrid son muy buenas, su primera parte de la temporada es difícilmente mejorable. Veo un equipo comprometido que corre y compite, aunque esto al Madrid no le vale, porque lo que quieren es ganar la liga y seguir así en Champions".

Kiko Narváez: "El Madrid es un equipo camaleónico que puede mostrar muchas versiones".

Ancelotti continúa sumando

Tras su sorpresiva vuelta al Real Madrid en verano, Ancelotti ha conquistado la Supercopa y tiene al equipo en un momento muy dulce.

Álvaro Benito: "Es el mejor entrenador que he escuchado jamás en las ruedas de prensa. Lo hace de una manera afable y le quita hierro al asunto, explicando las cosas con naturalidad. Es el gran artífice de todo esto. Lo único que me hace tener alguna duda es como van a estar las piernas de los futbolistas importantes dentro de dos meses".

Gustavo López: "Tiene detalles con los futbolistas muy buenos, como el de Marcelo con la copa, y juegan muy a favor de él y su gestión del vestuario".

Raúl Ruiz: "Es imposible mirar al banquillo y enfadarte con Ancelotti, lo hace todo con elegancia. Tenerle como director de orquesta es un lujo".

La última hora del Barça en el mercado de fichajes

El Barça sigue peleando el fichaje de Morata, aunque su mayor batalla se encuentra en la renovación de Dembélé.

Álvaro Benito: "No entendería que si no quiere renovar manden a Dembélé al banquillo. Cuando un club no quiere renovar a un jugador, el jugador no se niega a jugar".

Kiko Narváez: "Parece que el único que desmiente lo de Morata y el Barça es Allegri..."