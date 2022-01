Darle pábulo a un antivacunas como Djokovic es una burrada

Hola, muy buenos días. No, Novak Djokovic no puede ser reclamo de nada, solo, evidentemente para los antivacunas. El hecho de que sea número uno del mundo no le da bula ya no solo para saltarse las normas, sino para justificar su presencia en cualquier torneo.

Hace un poco más de una semana le preguntaba, aquí en Hoy por Hoy, al presidente del Gobierno por la posibilidad de que la vacuna fuera obligatoria en España, su respuesta fue que no era necesario porque el ejemplo dado por los españoles se traduce en una tasa elevadísima de vacunación.

Ayer mismo, el canciller alemán, Olaf Scholz, de visita a España, lo ponía en valor. La seguridad y la confirmación de que la vacuna evita los casos graves de coronavirus, que buena parte de los ingresados en UCI son pacientes no vacunados. Son tantas las evidencias que a estas alturas darle pábulo a un antivacunas es una auténtica burrada.

Ayer, el alcalde Madrid, insistió aquí en el Larguero en que Djokovic es un buen reclamo para el torneo Mutua Madrid Open que se va a celebrar en mayo. De hecho, hay ya muchos carteles con el rostro del serbio por todo Madrid promocionando el evento. Insisto, no puede ser un reclamo un antivacunas, alguien que niega la ciencia. Al contrario, su presencia debería ser cuestionada porque si no se hace se abona el argumento del propio tenista, que cree que como es el número uno del mundo en su especialidad está por encima del bien y del mal.

Ya ven que en este país no se pierde ni una oportunidad, sea la que sea, para montar un lío político. Almeida habla de lo bueno que sería para el torneo la participación de Djokovic y señala al Gobierno como responsable si este al final no acude. Y el Gobierno dice lo que tiene que decir, que las normas vigentes hasta ahora para la entrada en España y para entrar en recintos son las que son y sirven para todos, y con estas normas en la mano el tenista sí podría participar en el torneo. Pero esto no quiere decir que sea lo deseable, no quiere decir que guste a la gente sensata de este país, que son mayoría. Pero sobre todo porque, a pesar de la elevadísima tasa de vacunación, esto no debe impedir mantener la batalla en favor de lo que se ha demostrado como imprescindible en la lucha contra el coronavirus.